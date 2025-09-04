С откриване на обновения площад „Генчо Къргов“ започва празничната програма по повод 51 години от обявяването на Гурково за град

С церемония по издигане на знамената и с откриване на изцяло обновения и модерен площад „Генчо Къргов“ ще започне тази вечер тридневната празнична програма, с която Гурково ще отбележи 51 години от обявяването си за град. Това каза за БТА кметът на общината Кънчо Папазов. Той призова всички жители на общината да се присъединят към предстоящите тържества. „Празниците са за всички, а новият ни площад не е просто камък и зеленина, а място, където ние, гурковци, да се събираме, да бъдем обединени, да вървим заедно напред и да работим за развитието на нашия град и община“, каза той.

Празничната вечер днес ще продължи с фолклорно тържество „Хоро се вие“, концертът „Честит празник, град Гурково!“ с Тони Димитрова и празничен фойерверк „51 градски светлини“ и ще завърши с парти под звездите с DJ Живко Микс и DJ Иван Димов, посочи Кънчо Папазов.

Акцент в програмата на 5 септември ще са историческите възстановки на Национално дружество „Традиция“, централната от които е посветена на местния войвода Генчо Къргов, чието име носят и площадът, и местното читалище.

Кулминацията на празничната програма, организирана от Община Гурково, е на 6 септември, когато се отбелязва и Съединението на Княжество България и Източна Румелия. „В този празничен ден на градския стадион в Гурково ще започне едно нетрадиционно събитие, което е единствено по рода си, а именно – био рали с магарешки каручки“, посочи Папазов. Той увери, че гостите могат да очакват много „магарешки изненади“ и състезания. Забавната програма ще бъде водена от актьора Краси Радков, а за настроението на посетителите ще се погрижат музикантите от „Гъмзата Брас Бенд“. Нетрадиционната надпревара ще премине в дисциплини като скоростна отсечка, теглене на талиги, гола кушия, както и магарофутбол и съревнования за най-мързеливо магаре, а сред очакваните моменти е изборът на носителите на отличието „Мис Магарица и мистър Марко“. Папазов отбеляза, че ще има и още много забавни моменти, които ще са изненада за публиката. Той призова всички от региона и страната да се включат в събитието и посочи, че тази година на 6 септември едно място на обединение ще бъде именно градският стадион в Гурково.

В предстоящата програма са включени и други разнообразни инициативи като изложби, представяне на народни носии и спортни събития, както и първият Национален фотографски пленер на фондация „Артин Азинян“, в който видни фотографи от страната ще запечатат духа на Гурково в празничните дни. Кметът подчерта, че идните няколко дни ще бъдат изпълнени с много емоции, дух и традиция.

Историята на град Гурково минава през няколко периода, посочи още Кънчо Папазов. „Както във всеки малък балкански град, тя е създадена от трудолюбиви жители, които са изграждали традициите и са ги предавали на новите поколения и така е и до ден днешен“, каза кметът. Историческа справка за миналото на Гурково сочи, че е старо селище, за което се споменава за първи път в турски регистър от 1450 година и оттогава там се разказват истории, записват се легенди, съхраняват се обичаи.

Най-старото българско име на селището е Колупчии, от турската дума "колъкчиян", което значи пост, стража, караулно селище, се посочва в официалния сайт на местната администрация. По-късно по време на турското робство започва да се нарича Хаинето /Хаинкьой/, по името на Хайн-боаз, което ще рече предателски, коварен проход. Именно през годините на робството са написани едни от най-славните страници от неговата история. Героичните подвизи на народния хайдутин войводата Генчо Къргов срещу поробителите, на сподвижниците на Левски – Никола Веранов и Стоян Груйчев, взели участие в Старозагорското въстание през 1875 г., а по-късно превели през Хайнбоазкия проход отряда на генерал Гурко, ще останат завинаги в паметта на признателните поколения.

В знак на признателност към големия руски пълководец, донесъл освобождението на хайнчани на 14 юли 1877 г., те преименуват, макар и по-късно през 1906 г., своето село на името на генерал Гурко – село Гурково. От 1940 до 1947 г. селището e Генерал Гурково, а след 1947 г. до наши дни – отново Гурково, като от 4 септември 1974 г. то е обявено за град.