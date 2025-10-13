"Срам ни е, не трябва да изпадаме в ситуации като през второто полувреме срещу Турция", надява се директорът в БФС Кирил Котев

Директорът на националните отбори на България по футбол Кирил Котев заяви, че всички в БФС се срамуват от представянето на първия тим на страната и очакват положителна промяна.

Котев единствен пред медиите говори на Летище София преди заминаването на българския национален тим за Испания, където утре от 21.45 часа е четвъртата среща от група „Е“ на Световните квалиифкации. Испания е на върха в потока с пълен актив и без допуснат гол, докато България е на дъното без точки и само с един отбелязан гол.

"Първо искам да се поднеса съболезнования на близките на Добромир Жечев от името на цялата федерация. Успяхме да се възстановим, знаем какво ни очаква и излизаме срещу най-добрия отбор в Европа. Надяваме се да покажем играта от първото полувреме срещу Турция. Трябва да си изчистят главите и да дадат най-доброто от себе си. Знаем срещу кой играем - Испания е най-добрият отбор в Европа. Имаме нов треньор, Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам", каза Кирил Котев.

"Очаквам да излезем със самочувствие, да се борим и да се изпълняват тактическите задача. Можем да играем футбол и се надяваме да се види. Всичко си зависи от нас, трябва да излезем от тази ситуация. Това в момента са най-добрите футболисти на България. Но не трябва да изпадаме в такива моменти като в събота – играем добре, до полувремето 1:1 и след това изпадаме в паника и се предаваме“, обясни Котев, имайки предвид поражението с 1:6 от Турция в събота в София.

Той допълни, че футболистите са имали доста разговори и им е обяснено, че имат качества, но не бива да се стига до срив. И трябва да следват плана цял мач, за да няма амплитуди. "След една грешка започват още такива и това трябва да се изчисти".

Попитан какъв резултат би го задоволил във Валядолид в четвъртък вечер, Котев каза: "Какъвто и да е резултатът, не бива да се заблуждаваме. На първо място трябва да си изчистим всички тези грешки и да гледаме постепенно да се надграждаме. Но и да показваме постоянство".