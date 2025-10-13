Навършват се 110 години от рождението на летеца и аероинженер Васил Василев

Днес се навършват 110 години от рождението на авиоинженер Васил Василев – военен летец, инструктор и рационализатор, оставил следа при конструктивното усъвършенстване на самолет ЛАЗ-7М в Държавната самолетна фабрика (ДСФ) в Ловеч. Това съобщиха за БТА от Държавен архив – Ловеч.

Василев е роден в с. Брестница, но през 1930 г. семейството му се преселва в София. По това време на Летище Божурище се правят демонстрации пред командването на военновъздушните сили и той е запленен от гледката на издигащите се в небето самолети.

През 1936 г. завършва Първа мъжка софийска гимназия и е приет във Военното на Негово Величество училище в София със специалност „Авиация“.

През лятото на 1938 г. заедно с още осем негови другари заминават на обучение по пилотаж в Германия. Настанени са на летището в Кауфберн, Бавария, югозападно от Мюнхен. Тук българските летци се обучават в нощно летене, висш пилотаж и така нареченото сляпо летене, при което самолетът се управлява само по данни на бордовите уреди.

Завръща се в България през 1939 г. и започва работа като инструктор в школата за пилоти в Казанлък. Мечтата му е да следва аероинженерство в Германия, но поради напрегнатата военна обстановка плановете му се провалят и е преместен в щаба на въздушните учебни части в София.

През 1951 г. завършва аероинженерство в Софийската държавната политехника и е произведен в чин майор. Назначен е за началник на военното представителство в ДСФ в Ловеч, където лично изпитва във въздуха новите самолети и прави няколко предложения за конструктивни изменения на самолет ЛАЗ-7М, за което му се присъжда званието рационализатор.

В края на 1954 г. по решение на Съвета за икономическа взаимопомощ в България е прекратено производството на самолети. Инж. Василев е преместен отново в София, където остава на разпореждане на командването на щаба на Военновъздушните сили. Възлагат му инспектирането на летищата и проверка на въведените в експлоатация ЛАЗ-7 и ЛАЗ-7М.

След пенсионирането си като офицер през 1955 г. постъпва на работа в Министерството на тежката промишленост към отдела, контролиращ гражданското производство на военните заводи. По-късно работи към Държавно стопанско обединение „Балканкар“ и обединение „Автопром“, под чието разпореждане е и автомобилното производство на „Завод-14” в Ловеч. Участва в преговори с редица наложили се на пазара фирми като BMW, MAN, Volvo и др.

През 2006 г. инж. Василев дарява своя личен архив, който е ценен източник на информация за историята и развитието на Държавната самолетна фабрика в Ловеч, допълниха от Държавния архив.