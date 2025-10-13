Подробно търсене

Не са добри условията за туризъм по планините, най-често използваните пътеки са заледени, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК

Йоана Димитрова
Не са добри условията за туризъм по планините, най-често използваните пътеки са заледени, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК
Не са добри условията за туризъм по планините, най-често използваните пътеки са заледени, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК
Снимка: Красимир Николов/БТА (ЕВ) (архив)
София,  
13.10.2025 09:12
 (БТА)

Не са добри условията за туризъм по планините, най-често използваните пътеки са заледени и така се създават условия за травми, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Във високата част на планината е мъгливо, има сняг, духат умерени ветрове. В неделя екипът на ПСС в Банско е помогнал на жена, счупила крак поради заледяването.

Около 24:00 ч. снощи със спасителите от София се е свързал турист, който се е загубил на Витоша. До около 4:00 часа са му били давани указания как да слезе от планината, но след като батерията на телефона му се е разредила, с него все още няма връзка.  

/АБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:20 на 13.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация