В Мездра започва съвместна кампания на Агенцията за социално подпомагане и БЧК за раздаване на пакети с хранителни продукти

В Мездра днес започва кампания за раздаване на пакети с хранителни продукти и хигиенни материали, закупени от Агенцията за социално подпомагане (АСП) по Програма „Храни и основно материално подпомагане 2021-2027“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, съобщиха от АСП.

Кампанията е в партньорство с Българския Червен кръст (БЧК). Раздаването на пакетите започва поетапно от днес и в над 300 пункта в цялата страна от служители и доброволци на БЧК.

Графиците и адресите на пунктовете за получаване са публикувани на сайта на БЧК: https://www.redcross.bg/news/view?nwid=24431, където всеки може да направи и проверка чрез ЕГН дали е включен в списъците за подпомагане. Проверка може да бъде осъществена и чрез националния кол център на БЧК на телефон 02 492 85 49.

Очаква се да бъдат подпомогнати над 640 000 души. Според информация от АСП списъците с правоимащите са изготвени от териториалните дирекции на агенцията на базата на обективни критерии, съобразени с наредбата на министъра на труда и социалната политика и с правото на социално подпомагане към август 2025 година. Сред правоимащите са хора и семейства, получили целеви помощи за отопление за сезон 2024/2025 г., хора с ниски доходи, които получават месечна помощ за отглеждане на дете до 1 година, хора с над 90% степен на увреждане и определена чужда помощ, които имат ниски лични доходи от пенсия и получават месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания, хора и семейства, подпомогнати с еднократна помощ за инцидентно възникнали нужди и др.