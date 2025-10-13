Мемфис Депай: „Не виждам никой, който да е по-добър от мен на моята позиция“

Един от лидерите на Нидерландия Мемфис Депай говори след победата с 4:0 срещу Финландия, при която подобри рекорда за най-много асистенции. Футболистът е с най-много голове за "лалетата". Вчера лидер по голови подавания за нидерландците бе Уесли Снайдер.

„Това е нещо, което винаги съм правил през последните години. За мен това е едно от най-важните неща във футбола. Затова съм нападател. Засега още не съм приключил. Не виждам никой, който да е по-добър от мен на моята позиция. Все още съм гладен. Уесли е страхотен футболист, показа прекрасни неща. Човек като него почти не се вижда вече.

Мисля, че имахме добра седмица. Спечелихме два пъти с 4:0 и не изпаднахме в проблеми. Не са най-великите противници, но все пак трябва да се опитваме да останем концентриран 90 минути и да не допускаме голове. Все още можем да се учим и да бъдем по-сплотен отбор“, каза Депай пред официалния сайт на УЕФА.