От образование към заетост: изграждане на умения за утрешния ден

В рамките на 68-та Международна научна конференция на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, на 17 октомври 2025 г., ще се проведе специалното издание на „Проектът отблизо: BG05SFPR001-3.002-0001-C01 „От висше образование към заетост“.

Място: Миннотехнологичен факултет, етаж 3, фоайе

Час: 15:00 – 16:00 ч.

Събитието ще постави във фокуса ключови теми, които очертават връзката между образованието и професионалната реализация:

v „От студентската скамейка – към реалната работна среда“

v „Образованието среща бизнеса“

v „Практика днес – успешна кариера утре“

v „Умения за работа, знания за успех“

v „Висше образование с поглед към пазара на труда“

v „От теория към практика – от образование към заетост

Събитието е насочено към всички – студенти, преподаватели, изследователи и представители на индустрията, и цели да покаже как модерното висше образование може да се превърне в реален катализатор за успешна професионална реализация.

Проектът „От висше образование към заетост“ поставя акцент върху ключовия преход от теорията към практиката, като подготвя младите специалисти да отговорят на динамичните изисквания на пазара на труда. Той насърчава изграждането на практически умения, стимулира връзката между бизнеса и образованието и създава условия за устойчива и перспективна кариера на новото поколение професионалисти.

Защо е важно?

Защото бъдещето принадлежи на младите хора, които още в университета трябва да получат реална представа за професионалната среда, в която ще се развиват. Защото сътрудничеството между университетите и индустрията е гарант за икономически растеж, иновации и социална стабилност. И защото именно тук – в залите и фоайетата на МГУ „Св. Иван Рилски“ се оформят лидерите и визионерите на утрешния ден.

Каним цялата научна и академична общност, студентите и партньорите от минерално-суровинната индустрия да се присъединят към това вдъхновяващо събитие, което свързва знанието с практиката, а образованието – с успешната кариера.

(Информацията е публикувана без редакторска намеса и на основание договор за партньорство между Българската телеграфна агенция и Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ )