Кметът на Павел баня Иса Бесоолу е поел ангажимент за закупуване на нова линейка за нуждите на общината

Кметът на Павел баня Иса Бесоолу е поел ангажимент за закупуване на нова линейка, която да се използва за нуждите на пациентите в общината, съобщиха от местната администрация. Това е станало известно по време на среща между него и директора на Областния център за спешна помощ в Стара Загора д-р Даниела Каршанова, по време на която са обсъдени текущи въпроси в сферата на здравеопазването.

„За мен е важно пациентите да се чувстват спокойни и в добри ръце, както и лекарите, и медицинските сестри, а за нашите, които работят в Спешната помощ тук, чувам добри отзиви. Считам, че трябва да им помогнем да успяват да си вършат още по-добре работата, като са обезпечени и с нужния автомобил. Към момента имаме линейка, но с нова биха се чувствали по-спокойни – и лекарите, и шофьорът, и пациентите с техните близки“, каза кметът Иса Бесоолу, цитиран от администрацията.

От Общината напомнят, че кметът редовно отделя средства от общинския бюджет за подпомагане и на казанлъшката болница, като преди около месец Община Павел баня отпусна средства за закупуването на апарат за хемодиализа. Освен с управителя на Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Христо Стамболски“ в Казанлък д-р Кети Маналова - Владкова, Иса Бесоолу има добър диалог и с проф. д-р Йовчо Йовчев, изпълнителен директор на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Проф. Д-р Стоян Киркович“ в Стара Загора.

Преди дни в поликлиниката в Павел баня отвори врати педиатричен кабинет, а скоро се очаква да заработи и кабинет по стоматология.