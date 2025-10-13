Музеят на фотографията в Казанлък ще представи изложбата „Избрано“ от 26-ото издание на Фото Академика

Изложбата „Избрано“ от 26-ото издание на Фото Академика на Национално сдружение „Фотографска академия Янка Кюркчиева“ ще бъде представена в Музея на фотографията в Казанлък, съобщиха за БТА от културния институт. Официалното откриване е утре, 14 октомври, а експозицията ще остане в града до 23 октомври.

В изложбата ще бъдат показани шест от отличените серии, сред които и на фотографи от Казанлък. Посетителите ще могат да видят „Nevermore“ на Ивайло Божинов (артистична фотография) и „Мокра цианотипия“ на Пламена Радукова. В раздел „Репортажна фотография“ ще бъдат представени „Победители на съдбата“ на Димитър Костов и „Треньорите“ на Александър Иванов. Експозицията включва още „Running Wild“ на Минко Михайлов и „Арт Строители“ на Кристина Буюклиева.

Специален акцент на откриването ще бъдат двата вече отпечатани каталога на текущото издание. Така всички, които не са имали възможност да видят най-добрите серии от Фото Академика 2025 в Пловдив, Севлиево и Ямбол, ще могат да го направят в Казанлък.