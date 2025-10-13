Александър Колев отново бележи в Китай

Българинът Александър Колев отново изигра силен мач за клубния си Нантун Чжъюн, след като остана извън групата на националния отбор за мачовете срещу Турция и Испания. Бившият футболист на Левски се разписа при равенството 1:1 на отбора си срещу тима на Хъйлундзян Айс Сити в среща от 26-ия кръг на китайската Лига 1.

Колев и съотборниците му остават на 12 точки от местата, даващи право на промоция в елита на Китай.

Българинът бе титуляр и остана на терена през цялата среща.