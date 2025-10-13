Куман: "Усещането е позитивно, не само заради резултата, но и заради играта"

Селекционерът на Нидерландия Роналд Куман бе доволен от победата над Финландия с 4:0 в световна квалификация. Бившият съотборник на Христо Стоичков в Барселона все още смята, че отборът не е показал пълния си потенциал.

„Предишният период беше по-слаб. Завършихме го с победа, но не и с добро чувство. Сега е напълно различно. Усещането е позитивно, не само заради резултата, но и заради играта.

Това трябва да бъде минимумът по отношение на начина, по който играем. Невинаги може да е красиво, но е важно винаги да се раздаваш докрай. Ако погледнете Испания, те се скъсват от тичане, за да пресират. А ние понякога сме склонни да се разхождаме. В това отношение трябва да направим крачка напред“, заяви Куман пред NOS.

Селекционерът на Нидерландия отговори и на критиците: „Може би и аз щях да кажа след мача с Малта, че не е било толкова приятно за гледане. Това не е само нидерландска черта“.