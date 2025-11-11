Укрепването на демокрацията обсъдиха представители на правителството и експерти на форум в София - обобщение

Укрепването на демокрацията обсъдиха представители на правителството и експерти на конференцията на тема „Диалог за отбрана и демокрация: „Крепост на свободата“ в София. Организатор на форума е Центърът за изследване на демокрацията.

На 1 януари България ще направи много решителна стъпка към това да бъде завършена нейната европейска интеграция през този неотклоним, но изключително труден път от 10 ноември 1989 г. насам, каза премиерът Росен Желязков при откриването на форума.

Не можем да определим България като нещо друго, освен като демокрация със свои проблеми, каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов. Знам, че има една част от българската политическа среда, която обича да мисли, че България е завладяна държава, каза Митов. Начинът на мислене може да съществува, но не вярвам, че можем да определим България като нещо друго, освен като демокрация със свои проблеми, коментира Даниел Митов.

България беше първата страна в Европа, която реши да не внася руски газ, отбеляза министърът на енергетиката Жечо Станков на конференцията.

Честната и открита комуникация с гражданите е ключова за успешното прилагане на дългосрочни екологични и градски политики, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Опазването на демокрацията, защитата на човешките права и съблюдаването на върховенството на правото трябва да бъде грижа на всеки един гражданин, заяви омбудсманът Велислава Делчева.

Вече не можем да разделяме отбрана и демокрация, каза Огнян Шентов, председател на Центъра за изследване на демокрацията. Трябва да възприемем нова стратегическа онтология, в която защитата на демокрацията е синоним на отбранителната политика, заяви Шентов.

Без основни права няма върховенство на закона, без върховенство на закона няма демокрация, а без гражданско общество демокрацията се превръща в празна черупка, заяви специалният представител по въпросите на демокрацията и върховенството на закона на Норвегия Ингрид Шулеруд.

Недостатъчната отчетност на институциите, липсата на реална проследяемост на публичните средства и разминаването между обещания и резултати са сред основните причини за ерозията на доверието в управлението. Около това се обединиха участниците в панела „Отговорност на властта“ Илиана Иванова, член на Европейската сметна палата, и Крум Зарков, министър на правосъдието (2022–2023 г.).

Сигурността на континента беше обсъдена в рамките на панел на тема „Защо се борим“ с участието на заместник-говорителя на НАТО Клеър Краанен, министъра на отбраната в периода 2023–2024 г. Тодор Тагарев и постоянния представител на България в НАТО Николай Миков.

Подкрепата за Украйна трябва да продължи, заяви Юрис Пойканс, специален пратеник за възстановяването на Украйна и сигурността в региона на Балтийско море, Латвия, както и Златин Кръстев, посланик за специални поръчения по киберсигурност в българското Министерство на външните работи.

Изграждането на устойчиви демокрации и технологичната независимост на Европа в ерата на изкуствения интелект бяха във фокуса на други два панела от форума. По време на конференцията беше обсъдено и значението на критичните суровини.