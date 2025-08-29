Борис Димитров вкара единствения гол от дузпа и Монтана надви Добруджа за втората си победа в efbet Лига

Първенство на България по футбол, мач от седмия кръг на efbet Лига между отборите на Монтана и Добруджа (Добрич):

Монтана - Добруджа - 1:0 (1:0)

голмайстори: 1:0 Борис Димитров 6-дузпа

червен картон: Кристофър Ачемпонг 45+4 (Монтана), Андриан Димитров 85 (Добруджа)

стадион: "Огоста", Монтана

главен съдия: Геро Писков

жълти картони: Антон Тунгаров, Васил Симеонов (Монтана); Джонатан Уртадо, Венцислав Керчев (Добруджа).

състав на Монтана: Васил Симеонов, Кристофър Ачемпонг, Мартин Михайлов, Костадин Илиев, Соломон Джеймс, Антон Тунгаров (89-Йоел Берхане), Илиас Илиадис, Калоян Стрински (71-Петър Атансов), Борис Димитров (57-Филип Ежике), Александър Тодоров (57-Никола Борисов) и Иван Коконов (89-Арян Марсулия).

състав на Добруджа: Галин Григоров, Богдан Костов, Джонатан Уртадо (46-Димитър Пиргов), Здравко Серафимов (27-Ивайло Михайлов), Венцислав Керчев, Айкут Рамадан, Антон Иванов (86-Алмин Куртович), Лукас Кардосо (46-Румен Руменов), Милчо Ангелов, Андриан Димитров и Ди Ловрич (68-Красиан Колев).

Борис Димитров вкара единствения гол от дузпа в шестата минута и Монтана спечели с 1:0 като домакин срещу Добруджа (Добрич) в първи мач от седмия кръг на българската футболна efbet Лига. Така монтанчани се изкачиха на седмо място в класирането с две точки зад Локомотив (София).

Домакините получиха дузпа още в началото на мача, след като Иван Коконов даде извеждащ пас към Борис Димитров, който беше фаулиран в наказателното поле от колумбиеца Джонатан Уртадо. Именно Димитров пое отговорността за изпълнението и преодоля Галин Григоров за 1:0.

Двамата основни "виновници" за първи гол създадоха и следващото положение. Димитров стреля от малък ъгъл и ударът бе отразен от Григоров, а Коконов направи добавка пред вратата. Венцислав Керчев обаче блокира удара.

Здравко Серафимов пропусна първото положение за Добруджа в 34-та минута, но атаката продължи и Антон Иванов бе фаулиран пред наказателното поле от Антон Тунгаров. Айкут Рамадан обаче стреля право в ръцете на Васил Симеонов.

Димитров можеше да завърши полувремето с гол и асистенция, но Монтана направи един от най-големите пропуски от началото на сезона в българското първенство. Нападателят на домакините изпрати ниска топка в наказателното поле към абсолютно непокрития Александър Тодоров, чийто шут от границата на вратарското поле прелетя далеч от вратата.

Вместо да води с два гола на почивката, Монтана излезе за второто полувреме с човек по-малко заради червен картон на Кристофър Ачемпонг в добавеното време на първата част. Добруджа обаче дълго време не можеше да създаде нещо креативно пред вратата на Монтана и единственият любопитен момент не бе опасност за Васил Симеонов, а за страничния рефер Мартин Венев. Антон Иванов изчисти силно топката, уцели съдията в главата и го изпрати в нокдаун, но Венев стана бързо и продължи срещата.

Добруджа не само не се възползва от численото си предимство, а също остана с човек по-малко след червен картон на Андриан Димитров в 85-ата минута. Така резултатът остана непроменен и Монтана спечели осмата си точка за сезона, а Добруджа остана с две по-малко.