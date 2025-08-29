Монтана победи Добруджа като домакин

Първенство на България по футбол, мачове от седмия кръг на efbet Лига:

Монтана - Добруджа (Добрич) 1:0 (1:0)

голмайстори: 1:0 Борис Димитров 6-дузпа

червен картон: Кристофър Ачемпонг 45+4 (Монтана), Андриан Димитров 85 (Добруджа)

по-късно днес:

Ботев (Враца) - Черно море (Варна)

Септември - Локомотив 1929 (София)

в събота:

Спартак (Варна) - Локомотив (Пловдив)

Славия - ЦСКА

в неделя:

Арда (Кърджали) - Берое (Стара Загора)

Левски - ЦСКА 1948

Лудогорец (Разград) - Ботев (Пловдив)

1. Лудогорец 5 4 1 0 11:1 13 точки 2. Левски 5 4 1 0 11:2 13 3. ЦСКА 1948 6 4 1 1 8:5 13 4. Черно море 6 3 3 0 11:4 12 5. Локомотив Пловдив 6 3 3 0 6:3 12 6. Локомотив София 6 2 4 0 6:2 10 7. Монтана 7 2 2 3 5:11 8 8. Ботев Враца 6 1 4 1 5:4 7 9. Добруджа 7 2 0 5 6:10 6 10. Арда Кърджали 5 1 2 2 6:4 5 11. Берое 5 1 2 2 5:9 5 12. Спартак Варна 6 0 4 2 4:7 4 13. Славия 6 1 1 4 6:11 4 14. Ботев Пловдив 5 1 1 3 4:10 4 15. ЦСКА 5 0 3 2 2:4 3 16. Септември София 6 1 0 5 6:15 3