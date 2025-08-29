Подробно търсене

Монтана победи Добруджа като домакин

Ивайло Георгиев
Монтана победи Добруджа като домакин
Монтана победи Добруджа като домакин
БТА, Монтана (29 август 2025) Среща от седми кръг на Първа лига на стадион "Огоста" в Монтана между "Монтана" и "Добруджа". Снимка: Кореспондент на БТА в Монтана Цветомир Цветков (БТ)
Монтана,  
29.08.2025 19:28
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове от седмия кръг на efbet Лига:

Монтана - Добруджа (Добрич)             1:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Борис Димитров 6-дузпа
червен картон: Кристофър Ачемпонг 45+4 (Монтана), Андриан Димитров 85 (Добруджа)

по-късно днес:
Ботев (Враца) - Черно море (Варна)
Септември - Локомотив 1929 (София)

в събота:
Спартак (Варна) - Локомотив (Пловдив)
Славия - ЦСКА

в неделя: 
Арда (Кърджали) - Берое (Стара Загора)
Левски - ЦСКА 1948 
Лудогорец (Разград) - Ботев (Пловдив) 

 1. Лудогорец           5   4  1  0  11:1  13 точки 
 2. Левски              5   4  1  0  11:2  13
 3. ЦСКА 1948           6   4  1  1   8:5  13
 4. Черно море          6   3  3  0  11:4  12 
 5. Локомотив Пловдив   6   3  3  0   6:3  12
 6. Локомотив София     6   2  4  0   6:2  10
 7. Монтана             7   2  2  3   5:11  8 
 8. Ботев Враца         6   1  4  1   5:4   7
 9. Добруджа            7   2  0  5   6:10  6 
10. Арда Кърджали       5   1  2  2   6:4   5
11. Берое               5   1  2  2   5:9   5
12. Спартак Варна       6   0  4  2   4:7   4
13. Славия              6   1  1  4   6:11  4
14. Ботев Пловдив       5   1  1  3   4:10  4
15. ЦСКА                5   0  3  2   2:4   3
16. Септември София     6   1  0  5   6:15  3

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:04 на 29.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация