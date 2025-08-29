Златомир Загорчич определи групата на Славия за двубоя срещу ЦСКА

Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич определи групата за домакинството на ЦСКА София. В нея се завърна Ивайло Найденов, който пропусна победата над Арда (2:0) заради раждането на неговата дъщеря.

Крилото Тони Тасев все още се възстановява от контузията в десния глезен, която получи в навечерието на срещата с кърджалийци.

Мачът на стадион "Александър Шаламанов" от седмия кръг на efbet Лига е в в събота, 30 август, от 21:15 часа.



групата на "белите":

Иван Андонов, Леви Нтумба, Диего Фераресо, Артьом Варганов, Мартин Георгиев, Лазар Марин, Жордан Варела, Ивайло Найденов, Иван Минчев, Емил Стоев, Момо Досо, Борис Тодоров, Кристиян Стоянов, Илиян Стефанов, Денислав Александров, Владимир Медвед, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш