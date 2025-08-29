Подробно търсене

Златомир Загорчич определи групата на Славия за двубоя срещу ЦСКА

Асен Даскалов
Златомир Загорчич определи групата на Славия за двубоя срещу ЦСКА
Златомир Загорчич определи групата на Славия за двубоя срещу ЦСКА
снимка: Владимир Шоков/БТА
София,  
29.08.2025 20:15
 (БТА)

Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич определи групата за домакинството на ЦСКА София. В нея се завърна Ивайло Найденов, който пропусна победата над Арда (2:0) заради раждането на неговата дъщеря. 

Крилото Тони Тасев все още се възстановява от контузията в десния глезен, която получи в навечерието на срещата с кърджалийци. 

Мачът на стадион "Александър Шаламанов" от седмия кръг на efbet Лига е в в събота, 30 август, от 21:15 часа.


групата на "белите":
Иван Андонов, Леви Нтумба, Диего Фераресо, Артьом Варганов, Мартин Георгиев, Лазар Марин, Жордан Варела, Ивайло Найденов, Иван Минчев, Емил Стоев, Момо Досо, Борис Тодоров, Кристиян Стоянов, Илиян Стефанов, Денислав Александров, Владимир Медвед, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш

/КМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:35 на 29.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация