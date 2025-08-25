Подробно търсене

Славия се наложи срещу Арда Кърджали за първа победа през сезона

Асен Даскалов
снимка: Владимир Шоков/БТА
София,  
25.08.2025 20:54
 (БТА)

Мач от шестия кръг в Първа футболна лига: 
 
Славия - Арда Кърджали           2:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Янис Гермуш 18, 2:0 Кристиян Балов 23
жълти картони: Кристиян Стоянов, Диего Фераресо, Илиян Стефанов, Иван Андонов (Славия)
главен съдия: Радослав Гидженов
стадион "Александър Шаламанов"
състави
Славия: Иван Андонов, Диего Фераресо, Мартин Георгиев, Лазар Марин, Жордан Варела, Кристиян Стоянов (90-Артьом Варганов), Мохамед Досо, Емил Стоев (63-Денислав Александров), Иван Минчев (71-Илиян Стефанов), Кристиян Балов (63-Роберто Райчев), Янис Гермуш (71-Марко Милетич) 
Арда: Анатолий Господинов, Густаво Каскардо, Емил Виячки, Джелал Хюсеинов, Вячеслав Велев, Давид Акинтола, Серкан Юсеин (71-Лъчезар Котев), Иснаба Мане (46-Бирсент Карагарен), Антонио Вутов (84-Иво Казаков), Иван Тилев (71-Патрик Луан), Андре Шиняшики (46-Станислав Ковачев)

Славия постигна първата си победа през новия сезон. В двубой от шестия кръг от Първа лига "белите" се наложиха с 2:0 у дома срещу участника в Лигата на конференциите Арда Кърджали и прекъснаха серия от четири последователни поражения.

Голове на Янис Гермуш и Кристиян Балов в рамките на само пет минути през първата част осигуриха успеха за водения от треньора Златомир Загорчич състав.

В 12-ата минута беше първата по-сериозна голова опасност в мача. Тогава защитникът на домакините Диего Фераресо шутира на сантиметри покрай вратата на Арда.

Шест минути след това Славия откри резултата чрез Янис Гермуш. Жордан Варела направи пробив и центрира в наказателното поле, където Джелал Хюсеинов допусна груба грешка и топката достигна до Янис Гермуш, който се разписа отблизо.

В 23-ата минута Кристиян Балов получи кълбото, след което направи бърз индивидуален пробив, навлезе в наказателното поле и по земя отбеляза в долния ъгъл за 2:0.

Секунди преди края на първата част Гермуш опита да реализира ново попадение във вратата на гостите, но Анатолий Господинов се справи с опасността.

През повечето време от втората част липсваха чистите голови положения и острите атаки към двете врати. Двамата треньори направиха смени, с които освежиха отборите. Малко повече от четвърт час преди изтичане на редовното време влезлият като резерва Бирсент Карагарен опита да върне Арда в мача, но Иван Андонов се справи с удара му.

В 85-ата минута защитникът на "белите" Жордан Варела опита изстрел от движение, но топката премина на сантиметри покрай вратата.

Славия има актив от 4 точки, докато Арда е с 5 пункта. В четвъртък отборът от Кърджали приема Ракув Ченстохова в мач-реванш от плейофите за влизане в Лигата на конференциите. В първата среща миналата седмица поляците спечелиха с 1:0.

/ГК/

