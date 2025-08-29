Очакваме интересен политически сезон, работим и се справяме добре с предизвикателствата, каза премиерът Желязков

Подробно търсене

Иван Лазаров
Министър-председателят Росен Желязков дава изявление за медиите след закриването на Първия европейски шампионат по пожароприложен спорт за мъже и жени Снимки: Милена Стойкова/БТА
София,  
29.08.2025 19:24
 (БТА)

Очакваме интересен политически сезон, каза министър-председателят Росен Желязков. „Работата на правителството не е да политиканства. Ние работим и смятам, че се справяме добре с всички предизвикателства пред нас“, допълни премиерът. 

След въпрос от журналисти Желязков коментира и възможността новият политически сезон да започне с вот на недоверие срещу кабинета, заради „завладените институции“, както съобщиха от „Демократична България“. 

„Независимо от това, че парламентарната ваканция от юли досега предполагаше успокояване на политическите страсти, правителството продължи своята работа. Не сме ползвали ваканция. Нашите очаквания не са очаквания на изненада, а считаме, че политическото напрежение ще набере своята инерция с първия парламентарен ден в сряда. Политическите заявки, както са направени, би трябвало да намерят своята съдържателна част, не само своето политическо говорене. Считам, че представените в парламента политически сили, когато обявят, че ще искат вот на недоверие, носят необходимата сериозност и на аргументите за това. Ще очакваме техните политически аргументи, за да дадем нашите контрааргументи по темите, които ще бъдат поставени“, каза Желязков. 

„Правителството ще съществува дотогава, докогато има парламентарна подкрепа. За този вот на недоверие, който предстои, ние считаме, че няма сериозна причина и аргументи отвъд чисто политическите, както и отвъд желанието на част от парламентарно представените, извънпарламентарно представените и все още несъздадените политически формации да свалят правителството. Това е част от нормалния политически процес“, допълни още премиерът. 

На въпрос кои са несъздадените формации, за които говори, той каза: „Тези, които тепърва ще се създават. Виждате, че в последните 30 години се появяват нови политически формации, които имат амбициите да са изразители на алтернатива, да са изразители на хора, които не гласуват или на такива, които не са открили политическото представителство чрез друг“. 

Премиерът Росен Желязков коментира темите в последния ден на първото Европейско първенство по пожароприложен спорт, което се състои в Долна Баня. 

/РИ/

