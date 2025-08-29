Премиерът Росен Желязков и вътрешният министър Даниел Митов ще участват в церемонията по закриването на Европейския шампионат по пожароприложен спорт

Премиерът Росен Желязков и министърът на вътрешните работи Даниел Митов ще участват в церемонията по закриването на Първия eвропейския шампионат по пожароприложен спорт, който се провежда в Долна баня, съобщиха от пресцентъра на МВР.

В шампионата участват 14 отбора от осем държави – България, Хърватия, Чехия, Германия, Полша, Румъния, Словакия и Украйна. Той беше открит на 26 август в присъствието на председателя на Народното събрание Наталия Киселова, министър Даниел Митов и главен комисар Александър Джартов, директор на Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).

Пожароприложният спорт не е просто състезание, а урок по дисциплина, отговорност и работа в екип. Всяко препятствие е подготовка за реални ситуации. Вие сте хората, които всеки ден доказвате, че смелостта означава действие. Когато стихията е по-силна от всичко, вие заставате срещу нея, каза Даниел Митов при откриването на шампионата.

Като председател на Народното събрание съм горда, че България е домакин на този шампионат, каза Наталия Киселова.

Тя допълни, че тази година в Европа сме станали свидетели на безпрецедентни огнени стихии. Тъжната картина на опожарените домове още веднъж ни напомни колко е важно за всяка държава да има добре подготвени кадри и да разполага с необходимите ресурси, за да се справи с огненото бедствие. Затова приветствам инициативата за европейски шампионат, на който да се представят най-добрите огнеборци, каза още Киселова.

Пожароприложният спорт е съчетание от физическа подготовка, техническа сръчност и бързо мислене – качества, които са жизненоважни за всеки огнеборец. Началото му е поставено в Европа през 20-те години, когато възниква идеята да се създаде форма на състезателна дейност, отразяваща реалните предизвикателства, с които се сблъскват пожарникарите, съобщиха от пресцентъра на Община Долна баня.

В България пожароприложният спорт започва да се развива организирано през 1961 година. Това става по инициатива на няколко началници на противопожарни охрани, които виждат в този спорт не само средство за тренировка, но и възможност за изграждане на екипен дух, професионализъм и самодисциплина. Постепенно спортът се утвърждава като важна част от професионалната подготовка на българските огнеборци.

Организатори на Първото европейско първенство по пожароприложен спорт са Главната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Българската федерация за пожароприложен спорт, Националната асоциация на доброволците и Община Долна баня. Събитието е под егидата на Международната асоциация на пожарните и спасителните служби (CTIF).