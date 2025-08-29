Подробно търсене

Посоката на Европа и България е да изграждат отбранителен капацитет чрез индустриално развитие, каза премиерът Росен Желязков

Иван Лазаров, Марин Колев
Росен Желязков дава изявление за медиите след закриването на първия Европейски шампионат по пожароприложен спорт за мъже и жени Снимки: Милена Стойкова/БТА
София,  
29.08.2025 19:43
 (БТА)
Това е посоката, която за Европа и за България се очертава през следващите години – да изграждаме нашия отбранителен капацитет чрез нашето индустриално развитие, технологично обновление и ноу-хау. Това каза премиерът Росен Желязков и допълни, че двамата с председателя на Европейската комисия Урсула фонд дер Лайен, която се очаква да пристигне в България в неделя, ще посетят площадката, където се предвижда изграждането на двата завода в партньорство с „Райнметал“. 

На въпрос на БТА какво очаква от посещението на Урсула фон дер Лайен, премиерът отговори: „Нейната обиколка не е резултатно ориентирана. Тя ще посети седемте държави, които са в непосредствена близост с бойното поле, където се води войната Украйна – Русия. България е страна, която граничи през Черно море с Руската федерация и ние имаме нашите виждания за рисковете и предизвикателствата по отношение на нашия суверенитет и национална сигурност“.

Урсула фон дер Лайен ще направи обиколка в страните на източната граница на ЕС Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния, съобщиха от отдел "Преса и медии" на Представителството на Европейската комисия в България. Посещението на председателя Фон дер Лайен ще подчертае подкрепата на ЕС за държавите членки, изправени пред предизвикателствата на общите граници с Русия и Беларус. Очаква се Фон дер Лайен да обсъди сигурността и отбраната на Европа с правителствени ръководители и военни представители.

/РИ/

