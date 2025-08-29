Посоката на Европа и България е да изграждат отбранителен капацитет чрез индустриално развитие, каза премиерът Росен Желязков

Това е посоката, която за Европа и за България се очертава през следващите години – да изграждаме нашия отбранителен капацитет чрез нашето индустриално развитие, технологично обновление и ноу-хау. Това каза премиерът Росен Желязков и допълни, че двамата с председателя на Европейската комисия Урсула фонд дер Лайен, която се очаква да пристигне в България в неделя, ще посетят площадката, където се предвижда изграждането на двата завода в партньорство с „Райнметал“.

На въпрос на БТА какво очаква от посещението на Урсула фон дер Лайен, премиерът отговори: „Нейната обиколка не е резултатно ориентирана. Тя ще посети седемте държави, които са в непосредствена близост с бойното поле, където се води войната Украйна – Русия. България е страна, която граничи през Черно море с Руската федерация и ние имаме нашите виждания за рисковете и предизвикателствата по отношение на нашия суверенитет и национална сигурност“.

Урсула фон дер Лайен ще направи обиколка в страните на източната граница на ЕС Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния, съобщиха от отдел "Преса и медии" на Представителството на Европейската комисия в България. Посещението на председателя Фон дер Лайен ще подчертае подкрепата на ЕС за държавите членки, изправени пред предизвикателствата на общите граници с Русия и Беларус. Очаква се Фон дер Лайен да обсъди сигурността и отбраната на Европа с правителствени ръководители и военни представители.