В червено са оцветени борсовите табла в Европа и САЩ

Христо Воденов
Снимка: AP/Michael Probst
Франкфурт на майн/Ню Йорк,  
29.08.2025 19:44
Основните индекси на борсите в Европа и САЩ отбелязват загуби днес на фона на редица неблагоприятни данни, включително за Германия - най-голямата европейска икономика, предаде Си Ен Би Си. 

На Лондонската фондова борса FTSE 100 отстъпи 0,32 на сто до 9187,34 пункта. Въс Франкфурт DAX се сви с 0,57 на сто до 23 902,21 пункта, а парижкият САС 40 загуби 0,76 на сто до 7703,9 пункта. 

На Уолстрийт също се отчитат загуби, като промишленият индекс Dow Jones се понижи с 0,26 на сто до 45 518,73 пункта, по-широкообхватният S&P 500 е надолу с 0,63 на сто до 6461,03 пункта, а индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq потъба с 1,07 на сто до 21 472,648 пункта. 

 

