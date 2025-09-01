Водещият борсов индекс в Токио се понижи до най-ниско ниво от три седмици след петъчния спад на Уолстрийт

Водещият индекс на Токийската фондова борса приключи първата търговия за седмицата със спад, отбелязвайки най-ниско ниво от три седмици. Перспективите за засилване на конкуренцията в сектора на изкуствения интелект доведоха до поевтиняване на книжата на технологични компании, предаде Киодо.

Индексът Nikkei 225 завърши с понижение от 529,68 пункта или 1,24 на сто до 42 188,79 пункта, отбелязвайки най-ниско равнище от 8 август. По-рано в сесията показателят се срина с над 2 на сто.

По-широкият индекс Topix загуби 11,99 пункта или 0,39 на сто до 3063,19 пункта.

В същото време данни, оповестени от правителството в Токио, показаха спад на печалбите на японските производители през тримесечието април-юни.

Печалбата преди данъци на японските производствени компании е намаляла с 11,5 на сто спрямо същото тримесечие на миналата година, достигайки 11,27 трилиона йени (76,5 милиарда долара). Това се е дължало в голяма степен на влошени резултати на автомобилните компании поради по-високите мита върху вноса в САЩ.

Щатският долар днес се търгуваше около горния диапазон на 146 йени.

Противно на японските пазари, в Китай борсовите индекси скочиха, насочвайки се към нови върхове, информира Ройтерс.

Композитният индекс на Шанхайската фондова борса Shanghai Composite прибави с 0,46 на сто до 3875,53 пункта. Хонконгският Hang Seng нарасна с 2,15 на сто до 25 617,42 пункта, а индексът CSI 300 се покачи с 0,60 на сто до 4523,71 пункта.

Уолстрийт закри петъчната търговия, последната за август, с понижения след данните за цените на личните потребителски разходи в САЩ.

Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average е надолу с 0,2 на сто до ниво 45 544,88 пункта.

По-широкият S&P 500 отбеляза спад с 0,64 на сто до 6460,26 пункта, а индексът на високотехнологичните компании Nasdaq Composite – със 1,15 на сто до 21 455,55 пункта.