Годишната инфлация на разходите за лично потребление в САЩ остава 2,6 на сто през юли, в съответствие с очакванията, а търговският дефицит рязко нараства

Инфлацията на потребителските разходи в САЩ е запазила равнището си през юли, предаде Франс прес.

Индексът на цените на личните потребителски разходи (PCE Index) - ценови показател, внимателно следен от Управлението за федерален резерв (УФР), остана без промяна на 2,6 на сто на годишна база през юли.

Като се изключат сезонно променливите цени на храните и енергията, основната инфлация, изчислена спрямо Индекса на цените на личните потребителски разходи, се е повишила до 2,9 на сто през юли на годишна база спрямо ръст от 2,8 на сто през предходния месец, съобщава Министерството на търговията на САЩ. Данните са в съответствие с очакванията на инвеститори, отчетени в прочуване на "МаркетУоч" (MarketWatch).

Междувременно бе оповестено, че търговският дефицит на САЩ със стоки се е разширил през юли, тъй като вносът се увеличи рязко, което предполага, че търговията може да се окаже основна пречка за икономическия растеж през третото тримесечие, допълва Ройтерс.

Дефицитът в търговията със стоки се е увеличил с 22,1 на сто до 103,6 милиарда долара миналия месец, съобщи днес Бюрото за преброяване на населението към Министерството на търговията.

Икономисти, анкетирани от Ройтерс, прогнозираха, че търговският дефицит със стоки ще нарасне до 89,45 милиарда долара.

Вносът на стоки се повиши с 18,6 милиарда долара до 281,5 милиарда долара.

Износът на стоки спадна с 0,1 милиарда долара до 178,0 милиарда долара.

Спадът на потоците от вносни стоки доведе до рязко свиване на търговския дефицит през второто тримесечие, което добави рекордните 4,95 процентни пункта към растежа на брутния вътрешен продукт (БВП) за този период.

Икономиката на САЩ нарасна с 3,3 на сто на годишна база през второто тримесечие, след като през първите три месеца на годината се сви с 0,5 на сто заради рязкото влошаване на търговския дефицит, причинено от рекордно бързото изпреварване на вноса, преди влизането в сила на широкообхватните мита, обявени от президента Доналд Тръмп.

Последните прогнози на подразделението на УФР в Атланта сочат, че икономиката на страната ще нарасне с 2,2 на сто през третото тримесечие.