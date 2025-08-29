Подробно търсене

Годишната инфлация на разходите за лично потребление в САЩ остава 2,6 на сто през юли, в съответствие с очакванията, а търговският дефицит рязко нараства

Марин Милков
Годишната инфлация на разходите за лично потребление в САЩ остава 2,6 на сто през юли, в съответствие с очакванията, а търговският дефицит рязко нараства
Годишната инфлация на разходите за лично потребление в САЩ остава 2,6 на сто през юли, в съответствие с очакванията, а търговският дефицит рязко нараства
Снимка: AP/Kin Cheung
Вашингтон,  
29.08.2025 16:43
 (БТА)

Инфлацията на потребителските разходи в САЩ е запазила равнището си през юли, предаде Франс прес.

Индексът на цените на личните потребителски разходи (PCE Index) - ценови показател, внимателно следен от Управлението за федерален резерв (УФР), остана без промяна на 2,6 на сто на годишна база през юли.

Като се изключат сезонно променливите цени на храните и енергията, основната инфлация, изчислена спрямо Индекса на цените на личните потребителски разходи, се е повишила до 2,9 на сто през юли на годишна база спрямо ръст от 2,8 на сто през предходния месец, съобщава Министерството на търговията на САЩ. Данните са в съответствие с очакванията на инвеститори, отчетени в прочуване на "МаркетУоч" (MarketWatch).

Междувременно бе оповестено, че търговският дефицит на САЩ със стоки се е разширил през юли, тъй като вносът се увеличи рязко, което предполага, че търговията може да се окаже основна пречка за икономическия растеж през третото тримесечие, допълва Ройтерс.

Дефицитът в търговията със стоки се е увеличил с 22,1 на сто до 103,6 милиарда долара миналия месец, съобщи днес Бюрото за преброяване на населението към Министерството на търговията.

Икономисти, анкетирани от Ройтерс, прогнозираха, че търговският дефицит със стоки ще нарасне до 89,45 милиарда долара.

Вносът на стоки се повиши с 18,6 милиарда долара до 281,5 милиарда долара.

Износът на стоки спадна с 0,1 милиарда долара до 178,0 милиарда долара.

Спадът на потоците от вносни стоки доведе до рязко свиване на търговския дефицит през второто тримесечие, което добави рекордните 4,95 процентни пункта към растежа на брутния вътрешен продукт (БВП) за този период.

Икономиката на САЩ нарасна с 3,3 на сто на годишна база през второто тримесечие, след като през първите три месеца на годината се сви с 0,5 на сто заради рязкото влошаване на търговския дефицит, причинено от рекордно бързото изпреварване на вноса, преди влизането в сила на широкообхватните мита, обявени от президента Доналд Тръмп.

Последните прогнози на подразделението на УФР в Атланта сочат, че икономиката на страната ще нарасне с 2,2 на сто през третото тримесечие.

/ЕС/

Свързани новини

28.08.2025 15:52

Икономиката на САЩ е нараснала с 3,3 на сто през второто тримесечие, надминавайки очакванията на икономистите

Икономиката на САЩ е нараснала по-бързо от очакваното, показват ревизираните правителствени данни През пролетта икономиката на САЩ е нараснала по-силно от очакваното, отчасти поради по-големите инвестиции на компаниите. През второто тримесечие
12.08.2025 16:20

Годишната инфлация в САЩ остава 2,7 на сто през юли, при очаквания за лек ръст

Инфлацията в САЩ се е ускорила по-малко от очакваното през юли на годишна база, тъй като митата на президента Доналд Тръмп са оказали предимно умерено въздействие, предаде Си Ен Би Си. Индексът на потребителските цени е нараснал с  0,2 на сто на
05.08.2025 17:11

Търговският дефицит на САЩ се сви през юни до най-ниското си ниво от септември 2023 година

Дефицитът по търговския баланс на САЩ се е понижил през юни до 60,2 млрд. долара, показват данни на Министерството на търговията, цитирани от ДПА. Това е най-ниската стойност от септември 2023 г. насам, тъй като компаниите намалиха вноса след
29.07.2025 17:08

Търговският дефицит на САЩ рязко се е свил през юни

Дефицитът на САЩ в търговията със стоки се е свил рязко през юни на фона на спад на всноса, укрепвайки очакванията на икономистите, че търговията вероятно ще допринесе за голяма част от очакваното възстановяване на икономическия растеж през второто
16.07.2025 17:07

Производствените цени в САЩ остават без промяна през юни въпреки опасенията за влиянието на митата

Цените на едро в САЩ са се забавили миналия месец въпреки опасенията, че митата на американския президент Доналд Тръмп ще повишат цените на стоките, преди те да достигнат крайните потребители, предаде Асошиейтед прес. Министерство на труда обяви
30.05.2025 17:16

Ключов инфлационен индекс в САЩ забавя темп през април

Потребителските разходи в САЩ, които съставляват повече от две трети от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната, нараснаха с 0,2 през април, след ръст с 0,7 на сто през март, според най-новите данни на Бюрото за икономически анализи на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:59 на 29.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация