С фотоизложбата „Васко Василев - Зад сцена" и рок концерт на „Tidemachine“ започна фестивалът „Реката“ в Свищов

В Свищов бе открито десетото юбилейно издание на културния фестивал „Реката“. Тази година фестивалът продължава до 10 август, а събитията ще се състоят в градската градина до свищовското читалище и в Хъб за изкуство и култура „Реката“.

Откриването тази вечер започна с представянето на фотоизложбата „Васко Василев - Зад сцена", която показва селекция от кадри от фотокнигата на Христо Русев, издадена по повод 50-я юбилей на музиканта и обобщаваща професионалния му живот за последните десет години.

В рамките на представянето фотографът Христо Русев обясни, че това е първото представяне на изложбата в разширен вариант от 20 фотографии и се случва специално за фестивала в Свищов.

За БТА Христо Русев каза, че не е имало план изложбата да се показва пред публика в разширена селекция, но по покана на организаторите на фестивала това е станало факт. Идеята да снимам Васко Василев идва от мечтата ми да стана негов личен фотограф, започнах да слушам неговата музика, когато бях в пети клас. Съдбата ме срещна с него, когато бях кореспондент на национален вестник и отидох да снимам негов концерт във Варна, допълни Русев. Предложих му идеята си да направим фотокнига, която той прие с радост и съм му благодарен за доверието, което ми даде и ме допусне до личния си живот – приятели, семейство, професионални успехи, каза още фотографът, който е носител на редица международни отличия за фотожурналистика, като в четири последователни години печели приза за най-добър млад български фотожурналист.

От пътуванията с него в Лондон, Валенсия, Токио и някои български градове направих около 50 000 кадъра, от които избрахме около 200 за фотокнигата, чийто тираж е изчерпан и няма да се излиза втори път. Васко Василев ме научи винаги да давам от себе си на сто процента и да бъда човек, каквото и да постигна в живота, каза Христо Русев пред БТА.

Вечерта завърши с рок концерт на групата „Tidemachine“. Членове на групата са Пенко Скумов – вокали, Венцислав Лалев – китари, Георги Михайлов – бас, беквокали и Георги Денчев – ударни. Те изпълниха песни от първия си албум, който излезе в края на 2024 г. и носи името „What Remains“.