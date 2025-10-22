Подробно търсене

Проф. Иван Желев
Православен календар за 22 октомври
22.10.2025 07:00
Честваме паметта на светия равноапостол Аверкий, Йераполски епископ.

Свети Аверкий живял през втори век. Имал онази силна вяра в Христос на първите християни и нравствено чист живот. А благодарение на високото си образование, успявал да учи другите на истинската вяра и праведност. Постоянно обикалял по градове и села да проповядва Христовата вяра, както правели апостолите през първи век, и затова е получил званието равноапостол.

С проповедническа цел свети Аверкий обиколил Киликия, Сирия, Месопотамия, бил и в Рим. След смъртта на свети Папий християните в град Йерапол в област Фригия (Западна Мала Азия) единодушно го предложили да бъде ръкоположен за техен епископ.

На високия пост Аверкий не намалил, а усилил усърдието си. Помнят се неговите думи: "Не е достатъчно някой да изглежда като водач, но трябва и наистина да е такъв!", тоест да увеличи своите трудове, когато заеме по-висок пост. Изпълнявал точно казаното от Господ: "Който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга; и който иска между вас да бъде пръв, нека бъде на всички роб. Защото и Син Човешки не дойде, за да Му служат, но да послужи и даде душата Си откуп за мнозина" (Марк 10:43-45).

И Аверкий приложил тези думи в живота си. Дейността му в Йерапол била свързана с много трудности. В началото на неговото служение, като епископ в града, християните били твърде малко. Но с много работа и висок личен пример той успял да увеличи броя на членовете на Църквата. Затова Бог го подкрепял и му дал дарбата да върши много чудеса с молитва и призоваване на Божията сила. Житиеписецът отбелязва, че много езичници в различните страни, в които Аверкий проповядвал, били спечелени за вярата и се присъединявали към малките преди това християнски общности.

Свети Аверкий починал в мир през 165 г., на 72 години.

