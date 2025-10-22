Информационни срещи във връзка с въвеждането на еврото у нас ще се състоят в Русе, Нова Загора, Георги Дамяново, Чирпан и Троян

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, ще се състоят днес в Русе, Нова Загора, Георги Дамяново, Чирпан и Троян.

Събитието в Русе е предвидено да започне в 10:00 часа в общинска зала "Св. Георги". То ще бъде официално открито от вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, който ще бъде на посещение в града, съобщиха от ресорното министерство.

В останалите градове срещите започват в 11:00 часа, като ще се проведат на следните места: в Нова Загора, Чирпан и Троян – в местните общини, а в Георги Дамяново в Народен дом.

Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.

Експертите ще обясняват на гражданите как да се превалутира правилно, какви са изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), какви са правата ни като потребители, как да подаваме сигнали при установени нарушения и др. Участниците ще могат да задават своите въпроси.