Подробно търсене

Информационни срещи във връзка с въвеждането на еврото у нас ще се състоят в Русе, Нова Загора, Георги Дамяново, Чирпан и Троян

Женя Илчева
Информационни срещи във връзка с въвеждането на еврото у нас ще се състоят в Русе, Нова Загора, Георги Дамяново, Чирпан и Троян
Информационни срещи във връзка с въвеждането на еврото у нас ще се състоят в Русе, Нова Загора, Георги Дамяново, Чирпан и Троян
Снимка: кореспондент на БТА в Бургас Христо Стефанов, архив
София,  
22.10.2025 06:30
 (БТА)
Етикети

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, ще се състоят днес в Русе, Нова Загора, Георги Дамяново, Чирпан и Троян.

Събитието в Русе е предвидено да започне в 10:00 часа в общинска зала "Св. Георги". То ще бъде официално открито от вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, който ще бъде на посещение в града, съобщиха от ресорното министерство.

В останалите градове срещите започват в 11:00 часа, като ще се проведат на следните места: в Нова Загора, Чирпан и Троян – в местните общини, а в Георги Дамяново в Народен дом.

Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.

Експертите ще обясняват на гражданите как да се превалутира правилно, какви са изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), какви са правата ни като потребители, как да подаваме сигнали при установени нарушения и др. Участниците ще могат да задават своите въпроси.

/ЦМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:42 на 22.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация