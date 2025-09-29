Изложба, посветена на Васко Василев, се открива в Международния ден на музиката - 1 октомври

Експозицията „Васко 55“ е специално издание на инициативата „Моите будители“. Тя ще бъде открита на 1 октомври - Международния ден на музиката на моста на Националния дворец на културата (НДК) и може да бъде разгледана до 15 октомври, след което ще гостува и на други емблематични локации в София, съобщават организаторите.

По думите на екипа изложбата е своеобразен визуален разказ за живота и пътя на световноизвестния цигулар Васко Василев – от първите му стъпки с цигулката на 5-годишна възраст до 55-ия му рожден ден.

„Докато подбирахме кадрите, осъзнах, че голяма част от живота ми е преминала пред обективи – и че съм имал късмет да бъда сниман от талантливи хора. Радвам се, че ще отбележим празника на музиката именно по този начин“, казва Василев.

В изложбата са включени лични и професионални фотографии от България и от световни сцени в Лондон, Москва, Токио и Валенсия.

„За нас той е един от най-силните посланици на България по света. Радваме се, че е част от нашия проект, който представя добрия пример пред младите хора“, подчерта Владимир Николов, оперативен президент на „Фантастико груп“.

Инициативата „Моите будители“ се реализира за пета поредна година с цел да популяризира личности, които вдъхновяват и работят за образованието и културата. От 2021 г. до днес проектът е представил над 200 изявени българи – артисти, учени, спортисти, изследователи.

/ВСР