Изложба, посветена на Васко Василев, се открива в Международния ден на музиката - 1 октомври
Изложба, посветена на Васко Василев, се открива в Международния ден на музиката. Снимка: Екипът на инициативата „Моите будители“
София,  
29.09.2025 13:50
 (БТА)

Експозицията „Васко 55“ е специално издание на инициативата „Моите будители“. Тя ще бъде открита на 1 октомври  - Международния ден на музиката на моста на Националния дворец на културата (НДК) и може да бъде разгледана до 15 октомври, след което ще гостува и на други емблематични локации в София, съобщават организаторите.

По думите на екипа изложбата е своеобразен визуален разказ за живота и пътя на световноизвестния цигулар Васко Василев – от първите му стъпки с цигулката на 5-годишна възраст до 55-ия му рожден ден.

„Докато подбирахме кадрите, осъзнах, че голяма част от живота ми е преминала пред обективи – и че съм имал късмет да бъда сниман от талантливи хора. Радвам се, че ще отбележим празника на музиката именно по този начин“, казва Василев.

В изложбата са включени лични и професионални фотографии от България и от световни сцени в Лондон, Москва, Токио и Валенсия. 

„За нас той е един от най-силните посланици на България по света. Радваме се, че е част от нашия проект, който представя добрия пример пред младите хора“, подчерта Владимир Николов, оперативен президент на „Фантастико груп“.

Инициативата „Моите будители“ се реализира за пета поредна година с цел да популяризира личности, които вдъхновяват и работят за образованието и културата. От 2021 г. до днес проектът е представил над 200 изявени българи – артисти, учени, спортисти, изследователи.

08.08.2025 22:59

С фотоизложбата „Васко Василев - Зад сцена" и рок концерт на „Tidemachine“ започна фестивалът „Реката“ в Свищов

В Свищов бе открито десетото юбилейно издание на културния фестивал „Реката“. Тази година фестивалът продължава до 10 август, а събитията ще се състоят в градската градина до свищовското читалище и в Хъб за изкуство и култура „Реката“. Откриването
17.06.2025 15:13

Цигуларят Васко Василев и пианистът Микел Естелрик ще изнесат концерт в Палма де Майорка

Българският цигулар Васко Василев и роденият на испанския остров Палма де Майорка пианист Микел Естерлич ще изнесат концерт на 16 юли в Палма, съобщи електронното издание mallorcamagazin.com. Програмата, която двамата ще представят, включва

