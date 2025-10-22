Патриарх Даниил ще отслужи днес в Бачковския манастир литургия за празника Прославление на светите мощи на св. Евтимий, патриарх Търновски

В Бачковския манастир днес, 22 октомври, ще бъде отслужена тържествена света литургия от българския патриарх Даниил в съслужение с митрополити и епископи на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП), съобщиха от пресслужбата на БПЦ-БП.

Повод е празникът Прославление на светите мощи на св. Евтимий, патриарх Търновски. Мощите на светия патриарх се пазят в Бачковската света обител, а от 2023 г. е посветен и специален празник на тяхното прославление.

Посрещането на българския патриарх Даниил е от 9:00 ч., а от 9:30 ч. е началото на светата литургия в Бачковския манастир.

Приканват се православните християни да вземат молитвено участие в тържественото богослужение, отбелязват от БПЦ-БП.

БТА припомня, че на 22 октомври 2023 г. българският патриарх Неофит и митрополитите от Светия синод на Българската православна църква - Българска патриаршия отправиха патриаршеско и синодално послание за Прославлението на светите мощи на св. Евтимий, патриарх Търновски. В посланието се казваше, че със съзнание за своя дълг и своята отговорност пред Бога и пред дивния Негов угодник св. Евтимий Търновски, а също така и пред поверения му от Бога Негов народ, Светият синод на БПЦ постановява учредяването на нов празник - Прославление на светите мощи на св. Евтимий, патриарх Търновски.