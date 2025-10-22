Подробно търсене

Роби започва днес първото си клубно турне „Заедно завинаги“

Визия – „Монте мюзик“
София,  
22.10.2025 06:15
 (БТА)

Роби започва днес първото си клубно турне „Заедно завинаги“ с напълно разпродаден концерт в София, информират от „Монте мюзик“.

Новата програма, подготвена специално за софийската публика, ще бъде представена и пред феновете в Бургас (7 ноември), Пловдив (8 ноември), Враца (14 ноември) и Стара Загора (29 ноември).

В София на сцената до Роби ще застане съпругата му – барабанистката Пламена Николова, с която сключи брак това лято, и музикантите Жеко Жеков (китара), Мартин Стоянов (бас китара) и Михаил Дончев (пиано). 

„Литнах от вълнение, че ще случим първото ми клубно турне –  „Заедно завинаги”. София се разпродаде месец преди датата, затова решихме да направим същото и в други градове“, казва артистът.

Роби (Роберто Николов) наскоро записа дует с Tino – „Налей“, а „Мале“ е съвместно с Mona.

/ДД

/ХК / ВБ/

Свързани новини

18.10.2025 11:52

Новият дует на Графа и Роби е с видео по истински случай

Новият дует на Графа и Роби е с видеото към общата им песен „Всеки от нас“, което разказва историята на семейство, преминало през битка с рака. В клипа не участват актьори, а реални хора, чийто живот говори сам – без ефекти, без символика и без поза, така както се случва наистина, разказват от „Монте мюзик“.
14.08.2025 16:23

Ще разкажа най-личната си история с най-голямото си събитие досега, казва Роби по повод предстоящия си концерт в София

Ще разкажа най-личната си история с най-голямото си събитие досега. Ще представя нови песни с нови аранжименти, заедно с цялата ми банда. Ще има и неочаквани изненади, казва Роби, който на 22 октомври ще има концерт в София, в залата на ул. „Пиротска“ 5.
22.04.2025 11:47

Роби и Тино записаха дует, видеото е заснето във Варна

В свят, в който мъжете рядко говорят за чувствата си, „Налей" отваря врата към темата за мъжката емоционалност и уязвимост. През метафората на морето – женското начало, видеото показва как двама мъже могат да се свържат без думи, казва Христо Георгиев. Той е режисьор на клипа към дуета на Роби и Тино.

Към 07:41 на 22.10.2025 Новините от днес

