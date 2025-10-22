site.btaРоби започва днес първото си клубно турне „Заедно завинаги“
Роби започва днес първото си клубно турне „Заедно завинаги“ с напълно разпродаден концерт в София, информират от „Монте мюзик“.
Новата програма, подготвена специално за софийската публика, ще бъде представена и пред феновете в Бургас (7 ноември), Пловдив (8 ноември), Враца (14 ноември) и Стара Загора (29 ноември).
В София на сцената до Роби ще застане съпругата му – барабанистката Пламена Николова, с която сключи брак това лято, и музикантите Жеко Жеков (китара), Мартин Стоянов (бас китара) и Михаил Дончев (пиано).
„Литнах от вълнение, че ще случим първото ми клубно турне – „Заедно завинаги”. София се разпродаде месец преди датата, затова решихме да направим същото и в други градове“, казва артистът.
Роби (Роберто Николов) наскоро записа дует с Tino – „Налей“, а „Мале“ е съвместно с Mona.
/ДД
/ХК / ВБ/
