Роби започва днес първото си клубно турне „Заедно завинаги“ с напълно разпродаден концерт в София, информират от „Монте мюзик“.

Новата програма, подготвена специално за софийската публика, ще бъде представена и пред феновете в Бургас (7 ноември), Пловдив (8 ноември), Враца (14 ноември) и Стара Загора (29 ноември).

В София на сцената до Роби ще застане съпругата му – барабанистката Пламена Николова, с която сключи брак това лято, и музикантите Жеко Жеков (китара), Мартин Стоянов (бас китара) и Михаил Дончев (пиано).

„Литнах от вълнение, че ще случим първото ми клубно турне – „Заедно завинаги”. София се разпродаде месец преди датата, затова решихме да направим същото и в други градове“, казва артистът.

Роби (Роберто Николов) наскоро записа дует с Tino – „Налей“, а „Мале“ е съвместно с Mona.

/ДД