Ще разкажа най-личната си история с най-голямото си събитие досега, казва Роби по повод предстоящия си концерт в София

Роби ще има 22 октомври концерт в София, снимка – „Монте мюзик“
София,  
14.08.2025 16:23
 (БТА)

Ще разкажа най-личната си история с най-голямото си събитие досега. Ще представя нови песни с нови аранжименти, заедно с цялата ми банда. Ще има и неочаквани изненади, казва Роби, който на 22 октомври ще има концерт в София, в залата на ул. „Пиротска“ 5.

Само за дни артистът разпродаде над 50% от билетите за най-големия си концерт до момента – „Заедно завинаги“, информират от „Монте мюзик“.

По думите им феновете ще чуят хитовете, с които Роби е спечелил сърцата им, както и част от най-новите му песни. На официалния плакат до него е барабанистката Пламена Християнова-Плами, с която Роби споделя общ професионален и житейски път. От август това е и официално – двамата сключиха брак.

Роби има пет албума и съвместни проекти с „Молец“ – „Карай направо“, „Никъде“ и „Как“, с Ника – „Двама“, „Ако се обадиш“ – с Дара Екимова, „Тихо“ – в партньорство с държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, „Налей“ с Тино, което има близо три милиона гледания в YouTube.

