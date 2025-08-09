Агаве разцъфна в Анталия за първи път, предизвиквайки интереса на туристите

Растение от вида агаве или американски столетник (Agave Americana) разцъфтя за първи път в град Кумлуджа в турския средиземноморски окръг Анталия за радост и изумление на чуждестранните и местни туристи.

Особеност на растението е, че цъфти след като достигне височина от около 10 метра, което се случва най-рано приблизително на 30-ата година от засаждането му. Затова местните хора наричат агавето ”растение на търпението“, а в България е известно най-вече с името столетник.

По информация на телевизия Хабертюрк столетникът е бил засаден в градината на мъж на име Али Торун преди около 30 години като декоративно растение. Тази година то цъфнало за пръв път.

Рядкото явление е привлякло интереса на туристите в курортния град, които се стичат, за да видят разцъфтялото растение и да си направят снимки, посочва Хабертюрк.

Екскурзоводът Хузур Саит Йирмибешоглу отбелязва, че всяка година, води групи, които проявяват голям интерес към екзотичното растение.

„То е много специално и привлича вниманието на туристите. Тези дни имахме късмета да го видим да цъфти за пръв път и всички бяха във възторг“, казва той.

Специалистите обясняват, че растението произхожда от Мексико и САЩ, но днес се отглежда по целия свят като декоративен вид. То е вечнозелено растение и образува розетка от твърди, месести и бодливи по периферията си листа. Съцветието му е разклонено и с внушителни размери, достигащо височина от 4 до 8 метра. Агавето цъфти веднъж на 30 до 60 години, а след цъфтежа умира.