Командирът на мисията "Аполо 13" Джим Ловъл почина на 97-годишна възраст, съобщи НАСА

Владимир Сахатчиев
Командирът на "Аполо 13" Джеймс Ловъл говори пред журналисти преди злощастната мисия до Луната, по време на която на борда на космическия кораб се взривява един от кислородните резервоари, 11 април 1970 г. (AP Photo, File)
Вашингтон,  
08.08.2025 22:50 | ОБНОВЕНА 09.08.2025 01:18
 (БТА)

Джеймс (Джим) Ловъл, астронавтът от НАСА, командвал прочутата мисия "Аполо 13" до Луната и обратно от 1970 г., почина на 97-годишна възраст, съобщи НАСА, цитирана от агенциите. Мисията "Аполо 13" е известна с това, че почти не завършва трагично заради взрив по време на полета.

"НАСА поднася съболезнованията си на семейството на капитан Джим Ловъл, чийто живот и работа десетилетия наред бяха вдъхновение за милиони хора по света", посочи космическата агенция на САЩ и допълни, че бившият астронавт е издъхнал в четвъртък в чикагското предградие Лейк Форест.

Ловъл, в чиято роля през 1995 г. се превъплъщава актьорът Том Ханкс във филма "Аполо 13", така и не достига до повърхността на Луната, но е смятан за един от най-великите астронавти, участвали в американската космическа програма за кацане на Луната.

Предприета на 11 април 1970 г. – девет месеца след като Нийл Армстронг става първият човек, стъпил на Луната – "Аполо 13" е замислена да бъде третото кацане на човечеството на Луната.

Но по време на полета дотам в окололунната орбита се взривява един от кислородните резервоари.

Аварията на борда кара другият член на екипажа на космическия кораб Джак Суайгърт да произнесе знаменитото съобщение до контролната зала на Земята: "Хюстън, имаме проблем".

След това според НАСА и Ловъл повторил фразата.

Последва космическа одисея, която САЩ следят от Земята със затаен дъх, опасявайки се, че може за пръв път да загубят свои астронавти в открития Космос.

Но благодарение на ръководството на Ловъл, когото колегите му наричат "Усмихнатия Джим", екипажът успява да се завърне благополучно на Земята, с което Ловъл си спечелва похвалите на мнозина.

"Характерът и непоклатимата смелост (на Ловъл) помогнаха на нашата нация да достигне до Луната и превърнаха потенциална трагедия в успех, от който си извлякохме огромни поуки", посочи НАСА.

Ловъл е част от тричленния екипаж и на мисията "Аполо 8" през 1968 г., която става първата, достигнала окололунната орбита, с което е проправен пътят за кацането на Луната, допълни космическата агенция на САЩ.

 

 

 

 

