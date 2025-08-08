Треньорът на Монтана Танчо Калпаков: "Не сме си пожелали това равенство, ще помисля дали да продължа да работя с тези момчета"

Треньорът на Монтана Танчо Калпаков бе доволен от развоя на дербито с Ботев (Враца), което завърши без победител и без голове.

"Не сме си пожелали това равенство, със сигурност искахме да победим. С оглед на така стеклите се обстоятелства, ние може би трябва да сме по-щастливи. Предвид класирането тази точка не помага и на двата отбора. Може би Ботев трябва повече да съжалява", каза треньорът.

"Нагласата бе нашият отбор да покаже херектер, боеви качества. В тези дербита отсъстват малко футболните качества. Ботев се върна през втората част и ни даде шанс, но явно на този етап това са ни възможностите", добави той.

"Това са две различни нива на футбола. За момента се пропукваме. Днес донякъде бяхме стабилни, но имахме и късмет" призна той.

"За нашия отбор е важно да стабилизираме играта в защита и да използваме шансовете си в атака. Не можем да се задоволяваме с някакви точици. Трябва да си направим равносметка къде отиваме. Ще си оставя за мен дали ще продължа да работя с тези момчета. Знам, че са характер", завърши Калпаков.