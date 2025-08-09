146 години от създаването на Военноморските сили на България ще бъдат отбелязани във Варна

146 години от създаването на Военноморските сили (ВМС) на България ще бъдат отбелязани във Варна, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

От 18:00 ч. днес в зала 1 на Фестивалния и конгресен център във Варна ще започне тържествено събрание-концерт, посветено на празника на ВМС. Министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще поздравят личния състав и ще наградят отличили се през годината военнослужещи и цивилни служители.

По-рано през деня дипломи ще получат 395 студенти-випускници на Висшето военноморско училище (ВВМУ) „Н. Й. Вапцаров“. Първенец на студентите е Ванина Стефанова, специалност „Мениджмънт на пасажерските кораби“ с успех 5,97. 45 са чуждестранните студенти, които ще получат своите дипломи на церемонията. Поздрав към завършващите ще отправи заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев.

В неделя сутринта президентът Румен Радев ще бъде посрещнат с почетен караул на Морската гара. По случай празника на Военноморските сили тържествено ще бъдат издигнати флаговете на корабите от ВМС, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

По-късно през деня ще започне тържественият акт по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск „Сливнишко-Драгомански“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Първи офицерски пагони и дипломите си ще получат 44 випускници. Първенец сред курсантите е мичман Николай Марианов Тенчев, специализация „Военноморска логистика“, с успех 5,88. В рамките на церемонията президентът Румен Радев ще връчи дипломата и пагоните на курсанта първенец. Държавният глава ще отправи приветствие към младите офицери и присъстващите на тържествения ритуал. Министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще поздравят младите офицери и ще връчат дипломите и пагоните на отличниците на специализации.

По случай празника на 9 август от 09:00 ч. до 17:00 ч. и на 10 август от 10:30 ч. до 17:00 ч. на Морска гара Варна жителите и гостите на града ще могат да разгледат кораби, техника и въоръжение от състава на Военноморските сили.

146 години Военноморските сили

Празникът се отбелязва през втората неделя на август съгласно указ на Президиума на Народното събрание от 9 август 1956 г. и заповед на министъра на отбраната от 9 август 1956 г. за Празник на българския военноморски флот, посочва отдел "Справочна" на БТА. На 12 август 1879 г. в Русе е основана Дунавската флотилия, с което се поставят основите на Военния флот на България.

Флотилията включва общо 11 плавателни съда, подарени от Русия. На 12 август 1879 г. в 12:00 ч. на четирите военни кораба: "Взрив", "Опит", "Горний студен", "Пордим", и седемте парни катера: "Ракета", "Бавария", "Фардинг", "Мотала", "Олафчик", "Варна" и "Птичката" са издигнати български знамена и е изпълнен маршът "Шуми Марица".