С официална церемония днес ще бъде открит Националният събор на народното творчество в Копривщица

С официална церемония днес ще бъде открито 13-ото издание на Националния събор на народното творчество в Копривщица.

Тазгодишното издание на събора е под патронажа на министър-председателя Росен Желязков. На церемонията по откриването е планирано да присъстват кметът на Копривщица Мария Тороманова, министърът на културата Мариан Бачев, областният управител на Софийска област Силвия Арнаутска, заместник-министърът на културата Ашот Казарян.

Основните медийни партньори на събитието са Българската телеграфна агенция, Българската национална телевизия и Българското национално радио.

Съборът се провежда от 1965 г. на всеки пет години в първата пълна седмица на месец август. Основни организатори на форума са Министерството на културата, Община Копривщица, Областната администрация на Софийска област, Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките (ИЕФЕМ – БАН).

След официалното откриване на събора, участие в програмата ще вземат осем групи и изпълнители от цялата страна. В церемонията ще се изяви певицата Нелина Орашъкова, а специален гост ще бъде Валя Балканска. Младежката коледарска група „Иван Терзиев" от Ямбол ще представи типичен ямболски коледарски буенек, докато женската група от село Сатовча, област Благоевград, ще изпълни пеене „на високо", вписано в Представителната листа на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Николай Тодоров от София ще представи марковска песен, лазарската група от читалище „Напредък - Юпер" ще покажат лазарски танц, а Бистришките баби от село Бистрица, Софийска област, ще изпеят жътварска песен.

В програмата на откриването са включени също така автентичен сватбарски обичай засевка от село Здравец, Варненска област, както и танцов състав „Сърбеница" от село Софрониево, Врачанска област. След тържественото откриване на централната сцена следва програмата на групи от Софийска област.

На втората сцена ще се представят Стара Загора и Бургас, докато по същото време се очаква третата сцена да приеме представители на пет области, Монтана, Плевен, Видин, Враца и Шумен. Четвъртата сцена ще бъде ангажирана с изяви на представители от Добрич и Силистра. На петата сцена ще се представят групи от Пазарджик и Благоевград, докато на шестата сцена ще се изявят групи от Варна, Разград и Русе.

Националният събор на народното творчество в Копривщица започна вчера и ще продължи до неделя, 10 август.