Самодейци от община Сливен спечелиха отличия на 13-ия национален събор на народното творчество в Копривщица

Кореспондент на БТА в Сливен Сабина Стефанова
Самодейци от община Сливен спечелиха отличия на XIII Национален събор на народното творчество в Копривщица. Снимка: Община Сливен, пресцентър
11.08.2025 16:14
 (БТА)

Сливенски самодейци бяха сред отличените участници на 13-ия национален събор на народното творчество в Копривщица. Те показаха обичаи, песни, танци, инструментални изпълнения и спечелиха първи и втори отличия, съобщиха от общинския пресцентър.

Водещата на събора бе също от Сливенския край - Станка Тръндева от Народно читалище „Светлина-1928“ в с. Самуилово, която впечатли публиката с автентична носия.

В тазгодишното 13-о издание на събора са се включили около 6500 участници от около 700 формации. При последния събор участниците са били около 4000, съобщи кметът на община Копривщица Мария Тороманова.

Съборът се провежда от 1965 г. на всеки пет години и е вписан в Представителния списък на ЮНЕСКО за най-добри практики за опазване на нематериалното културно наследство.

Тазгодишното издание на събора бе под патронажа на министър-председателя Росен Желязков.

Организатори са Министерството на културата, Община Копривщица, Областната администрация на Софийска област и Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН.

