Националният събор на народното творчество в Копривщица ще бъде закрит днес с едночасов концерт

С едночасов концерт днес ще бъде закрито 13-ото издание на Националния събор на народното творчество в Копривщица, който започна на 8 август.
Заключителната изява ще бъде на централната сцена. Участниците в събора се представят на шест сцени.
Председателят на Народното събрание Наталия Киселова ще произнесе слово при закариването на Националния събор на народното творчество в Копривщица.
Преди това на втората сцена ще се представят изпълнители от Габрово и Търговище, на четвъртата сцена - групи от Смолян, на петата сцена ще се качат представители от Кюстендил и Кърджали, а на шестата сцена - групи от София-град.
Тазгодишното издание на събора се провежда под патронажа на министър-председателя Росен Желязков.
Основни организатори на форума са Министерството на културата, Община Копривщица, Областната администрация на Софийска област, Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките (ИЕФЕМ – БАН).
Основните медийни партньори на събитието са Българската телеграфна агенция, Българската национална телевизия и Българското национално радио.
