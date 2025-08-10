Подробно търсене

Националният събор на народното творчество в Копривщица ще бъде закрит днес с едночасов концерт

Николета Василева
Снимка: Милена Стойкова/БТА (ЛФ)
Копривщица ,  
10.08.2025 06:00
 (БТА)

С едночасов концерт днес ще бъде закрито 13-ото издание на Националния събор на народното творчество в Копривщица, който започна на 8 август. 

Заключителната изява ще бъде на централната сцена. Участниците в събора се представят на шест сцени.

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова ще произнесе слово при закариването на Националния събор на народното творчество в Копривщица.

Преди това на втората сцена ще се представят изпълнители от Габрово и Търговище, на четвъртата сцена - групи от Смолян, на петата сцена ще се качат представители от Кюстендил и Кърджали, а на шестата сцена - групи от София-град. 

Тазгодишното издание на събора се провежда под патронажа на министър-председателя Росен Желязков. 

Основни организатори на форума са Министерството на културата, Община Копривщица, Областната администрация на Софийска област, Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките (ИЕФЕМ – БАН).

Основните медийни партньори на събитието са Българската телеграфна агенция, Българската национална телевизия и Българското национално радио.

 

/ТС/

Списание ЛИК

