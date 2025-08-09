Да опазим народното творчество е не просто задача, а морален дълг, каза министърът на културата Мариан Бачев в Копривщица

Да опазим народното творчество е не просто задача, а морален дълг, каза министърът на културата Мариан Бачев при откриването на 13-ото издание на Националния събор на народното творчество в Копривщица.

Той отбеляза, че виждайки пълните поляни на Войводенец, е уверен, че Министерството на културата има хиляди съмишленици. Бачев изрази радост, че заедно с всички участващи и присъстващи на събора продължават да подкрепят автентичния фолклор, читалищата, занаятчиите, изследователите и всички, които пазят живи нашите традиции.

"Вярвам, че Копривщица 2025 ще създаде още една незабравима и вълнуваща страница в историята на българския дух. Нека българската песен да звучи уверено и в планините, и в сърцата, и по света", каза още Бачев.

Той отбеляза, че в родния град на големия български възрожденец и фолклорист Любен Каравелов - Копривщица, всяка педя земя пази гласа на нашето минало и духа на народа ни. Днес не просто отбелязваме 60 години от началото на Националния събор на народното творчество, а 60 години приемственост на делото, започнато от Георги Бояджиев, дългогодишен ръководител на редакция „Народна музика“ при Радио „София“, подкрепен от истински родолюбци и светила в българската култура като Филип Кутев, Петко Стайнов, от изтъкнати учени като проф. Петър Динеков, Христо Вакарелски, Михаил Букурещлиев и още много други, чиито имена остават трайно вписани в историята на събора и опазването на нашето фолклорно наследство, отбеляза Мариан Бачев.

По думите му съборът в Копривщица е не просто „система от практики по представяне и предаване на наследството“, както е вписан в Регистъра на добрите практики за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Съборът в Копривщица е жива среща на поколенията между настоящето и бъдещето. Среща, в която времето няма власт – бабите пеят с внучките си, момчета играят хоро с дядовците си, а ръцете на майсторите разказват легенди без думи.

"Българският фолклор е нашият жив език на идентичността. Той е тази магическа спойка, която ни държи заедно – и в добро, и в трудно. Той е молитва и сила, корен и крило. Той е онзи вечен глас на земята ни, който ни напомня кои сме, откъде идваме – и ни води напред със звуците, цветовете и мъдростта на вековете", каза министър Бачев.

"От името на Министерството на културата и от свое име искам да изразя най-искрена и дълбока благодарност към съорганизаторите от Община Копривщица, Областната администрация на Софийска област, Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките; към общините, областните администрации, научните и културни институции, към медийните партньори от Българската телеграфна агенция, Българската национална телевизия и Българското национално радио, и най-вече към участниците, които със сърце, всеотдайност и професионализъм правят възможно това уникално събитие да се случва и да се развива", каза още Мариан Бачев.

Той благодари и на министър-председателя на Росен Желязков, който по думите на Бачев е приел много радостно да бъде почетен патрон на събора. Той добави, че благодарение и на Министерския съвет успешно е реализирана тази значима културна проява.

На церемонията присъстват още кметът на Копривщица Мария Тороманова, областният управител на Софийска област Силвия Арнаутска, заместник-председателят на Българската академия на науките Емануил Мутафов.

Основните медийни партньори на форума са Българската телеграфна агенция, Българската национална телевизия и Българското национално радио.