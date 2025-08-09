Народното ни творчество носи в себе си заряд, разпознаваем по целия свят, каза пред БТА министърът на културата Мариан Бачев

Народното ни творчество носи в себе си заряд, който е разпознаваем по целия свят, каза в интервю за БТА министърът на културата Мариан Бачев.

Той днес откри 13-ото издание на Националния събор на народното творчество в Копривщица. Основни организатори на форума, който продължава и утре, 10 август, са Министерството на културата, Община Копривщица, Областната администрация на Софийска област, Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките (ИЕФЕМ – БАН). Основните медийни партньори на събитието са Българската телеграфна агенция, Българската национална телевизия и Българското национално радио.

Националният събор на народното творчество в Копривщица

Националният събор на народното творчество е изключително вълнуващо събитие, каза министър Бачев. Той отбеляза, че досега не е бил на подобно събитие нито като артист, нито като гражданин. Днес, в Копривщица, разбрал важността и мащаба на този форум.

Финансирането, което е значително за културно събитие от този тип, ми даде възможност да си представя мащаба, добави културният министър. "Тук виждам толкова много хора, усмихнати, в носии, заредени с енергия и си давам сметка какво огромно значение и каква сила има фолклорът", каза той. Бачев изрази надежда, че трите дни на събора ще бъдат прекрасна рамка, за да покажем значимостта на корените си, както и че не трябва да забравяме накъде сме тръгнали и откъде сме започнали.

Бройката на участниците в събора е динамична - около 7000 участници от 700 формации ще се включат, което го прави едно мащабно събитие. "Представете си какво значение има този творчески обмен, а в същото време зарядът на любителите е огромен. Това са представители на автентичния фолклор - те не са професионалисти,и в този смисъл зарядът е още по-голям, защото дават сърце и душа", отбеляза министър Мариан Бачев. По думите му енергията на събора в Копривщица е особена.

Как държавата се грижи да съхрани и популяризира нашето народно творчество

Държавата през годините, а и в нашия мандат, подкрепя трупите за любителско творчество чрез програмите на Национален фонд "Култура", както и по други начини, каза министърът. Той изрази надежда, че и занапред ще е така.

Бачев отбеляза, че Министерството на културата подкрепя различни фестивали през годините. Той посочи, че финансовата страна също е важна, особено на фона на влизането на страната ни в Еврозоната през януари 2026 г., но много по-важна е енергията и желанието на хората да съхранят традициите си. По думите на министъра на културата това не може да се купи, защото нито една сума пари не може да разгърне талант. Той се носи във всеки един от нас - като артист, като творец, като хора, които носят божествена частица заряд, която да дадат на останалите, убеден е Мариан Бачев.

През всичките многовековни преживявания на българите точно фолклорът е събирал хората край огнището - цялото семейство след тежък, дълъг и угрижен работен ден се е събирало, песни са се пеели, истории са се разказвали, плели са и майсторили, отбеляза Бачев. Според министъра това показва здравата връзка с историята и корените ни. Той изрази надежда, че и занапред държавата ще продължи да подкрепя това изкуство, защото този фолклор ще остане и след нас.

Еврозоната и народното ни творчество

По думите на министъра на културата сме късметлии за това, че българското народно творчество е разпознаваемо и преди да влезем в еврозоната. Бачев даде пример с Бистришките баби, които взеха участие в откриването на 47-ата сесия на Комитета за световно наследство на Организацията на ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), председателствана от България. В централата на ЮНЕСКО в Париж те направиха истински фурор, отбеляза той. Мариан Бачев припопомни, че зала "Сегюр", в която Бистришките баби пяха, е била пълна, а това според него е истински знак, че народното ни творчество, особено фолклорът, носи в себе си заряд като никой друг.

Проекти на Министерството на културата за популяризиране на народното творчество

"Индикативна програма на Фонд "Култура" се забави по технически причини извън нас. По програмите, които са свързани с любителско творчество, добрите читалища, фолклорни групи вече имат традиция да кандидатстват за субсидии. Те са много разпознаваеми от Фонд "Култура". Вярвам, че и занапред това ще се случва с лекота, защото има много събития, а фолклорните изяви са сърцето на страната ни", отбеляза министър Мариан Бачев. По думите му дори и в чужбина, ако един или двама българи пеят, свирят, те веднага са разпознаваеми със своите носии. "И музиката ни, и фолклорът са онази рамка, която ни прави популярна на света", е мнението на Бачев.