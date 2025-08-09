С тържествен концерт беше открит Националният събор на народното творчество в Копривщица

С тържествен концерт беше открито 13-ото издание на Националния събор на народното творчество в Копривщица, което е под патронажа на министър-председателя Росен Желязков.

На официалната церемония присъстваха премиерът Желязков, кметът на Копривщица Мария Тороманова, министърът на културата Мариан Бачев, областният управител на Софийска област Силвия Арнаутска, заместник-министърът на културата Ашот Казарян, заместник-председателят на Българската академия на науките Емануил Мутафов.

Официалното откриване на събора се състоя на централната сцена, на която участие взеха осем групи и изпълнители от цялата страна.

Това е един събор, в който с песен, танц, слово, облекло, показваме духа на българина, нашата традиция, нашия поглед към бъдещето с миналото, което е в българския ген, с всяка форма на изява на нашата тъжна съдба в песни и танци. Това заяви премиерът Росен Желязков на откриването на Националния събор на народното творчество в Копривщица. Той изтъкна, че за него е голямо вълнение да е патрон на този прекрасен събор, който отдавна е надминал границите да е един фестивал на народното творчество.

На церемонията беше прочетен и поздравителен адрес от президента Румен Радев. В него се казва, че от създаването си това събитие, което е най-значимо в системата на съборите на народното творчество, привлича забележителен интерес и с постоянство представя великолепието на българската фолклорна съкровищница. Президентът посочва, че Националният събор в Копривщица се е утвърдил като извор на родолюбие и огнище на народното творчество.

Копривщица е истински храм на българската душевност, където може да почувстваме пулса на времето, да усетим древната сила на българина и да се свържем с корените на нацията ни. Копривщица е място, където историята не само се пази, но и оживява, където минало и настояще се срещат в едно вълшебно съчетание. Това заяви Мария Тороманова, кмет на Копривщица, на откриването на 13-ото издание на Националния събор на народното творчество в Копривщица.

Да опазим народното творчество е не просто задача, а морален дълг, каза министърът на културата Мариан Бачев на официалната церемония в Копривщица. Той отбеляза, че виждайки пълните поляни на Войводенец, е уверен, че Министерството на културата има хиляди съмишленици. Бачев изрази радост, че заедно с всички участващи и присъстващи на събора продължават да подкрепят автентичния фолклор, читалищата, занаятчиите, изследователите и всички, които пазят живи нашите традиции.

В церемонията на откриването на форума се изяви певицата Нелина Орашъкова, а специален гост беше Валя Балканска. Младежката коледарска група „Иван Терзиев" от Ямбол представи типичен ямболски коледарски буенек, докато женската група от село Сатовча, област Благоевград изпълни пеене „на високо", вписано в Представителната листа на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Николай Тодоров от София представи марковска песен, лазарската група от читалище „Напредък - Юпер" показа лазарски танц, а Бистришките баби от село Бистрица, Софийска област изпяха жътварска песен. В програмата са включени също така автентичен сватбарски обичай засевка от село Здравец, Варненска област, както и танцов състав „Сърбеница" от село Софрониево, Врачанска област. След тържественото откриване на централната сцена следва програмата на групи от Софийска област.

На втората сцена се представят Стара Загора и Бургас, докато по същото време на третата сцена преминават представители на пет области, Монтана, Плевен, Видин, Враца и Шумен. Четвъртата сцена е ангажирана с изяви на представители от Добрич и Силистра. На петата сцена се представят групи от Пазарджик и Благоевград, докато на шестата сцена се изявяват групи от Варна, Разград и Русе.

Националният събор на народното творчество в Копривщица започна вчера и ще продължи до неделя, 10 август.

Основни организатори на форума са Министерството на културата, Община Копривщица, Областната администрация на Софийска област, Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките (ИЕФЕМ – БАН). Основните медийни партньори на събитието са Българската телеграфна агенция, Българската национална телевизия и Българското национално радио.