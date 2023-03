Обичам професията си и едва ли бих избрала друга, каза проф. Мариана Мурджева

Смятам, че обичам професията си и едва ли бих избрала друга професия, и то в края на професионалния си път. Това каза първата жена ректор на Пловдивския медицински университет - проф. д-р Мариана Мурджева по време на събитието She is the One 2023: SHE CAN DO ANYTHING.

В петото издание на традиционната селекция She`s The ONE! 2023 на Dir.bg ви представяме историите на шест жени, имали визията за дните напред, канализирали идеи и стремежи в хоризонта отвъд настоящето чрез активността си тук и сега, се посочва на страницата на събитието в интернет. She`s The One се провежда под формата на интервюта с дамите. Участничките са представени и в концептуални фотосесии, илюстриращи най-силните им послания.

Проф. Мариана Мурджева разказа, че целият ѝ мандат на ректор е бил белязан от предизвикателства.

Тя сподели, че хубавите моменти в кариерата ѝ преобладават.

Проф. Мурджева разказа, че произхожда от семейство на медици, нейният баща е бил лекар и преподавател. Тя посочи, че е раснала в семейството, където почтеността, грижата за близките и роднините е била първостепенна задача и едва ли може да избере по-добро семейство.

Семейството успя да възпита у мен една премереност в постигането на целта и това да не бъде свръхамбиция, каза още тя.