КНА: Лимасол ще бъде домакин на престижната купа ECOMMBX преди Евробаскет 2025

Само три седмици преди Кипър да бъде домакин на Група C на Европейското първенство по баскетбол – Евробаскет 2025, спортният център „Спирос Киприану“ в Лимасол ще бъде домакин на голямо международен баскетболен турнир, Купата ECOMMBX, който ще се проведе на 9 и 10 август, с участието на националните отбори на Кипър, Гърция, Сърбия и Израел, предаде за БТА кипърската агенция КНА.

Според прессъобщение на Кипърския организационен комитет на Евробаскет 2025 събитието се счита за най-добрия подготвителен турнир в световен мащаб това лято. Акцентът на турнира е дългоочаквания мач утре между Сърбия и Гърция.

Турнирът ще се излъчва на живо в няколко страни, включително Кипър (Cytavision), Гърция (ERT), Сърбия (RTS), Израел (Sport5), Босна и Херцеговина (RTRS) и в световен мащаб чрез Courtside1891 и DAZN на ФИБА с коментар на английски език.

Програмата за Купата на ECOMMBX 2025 (местно време) е:

Събота, 9 август

17:00 – Израел срещу Кипър

20:30 – Сърбия срещу Гърция

Неделя, 10 август

17:00 – Кипър срещу Сърбия

20:30 – Гърция срещу Израел

Турнирът е и решаваща проверка за ремонтираната наскоро зала „Спирос Киприану“, преди в нея да се събере европейският баскетболен елит.

(Новина, избрана от кипърската агенция КНА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)