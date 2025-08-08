КНА: Лимасол ще бъде домакин на престижната купа ECOMMBX преди Евробаскет 2025

site.btaКНА: Лимасол ще бъде домакин на престижната купа ECOMMBX преди Евробаскет 2025
Само три седмици преди Кипър да бъде домакин на Група C на Европейското първенство по баскетбол – Евробаскет 2025, спортният център „Спирос Киприану“ в Лимасол ще бъде домакин на голямо международен баскетболен турнир, Купата ECOMMBX, който ще се проведе на 9 и 10 август, с участието на националните отбори на Кипър, Гърция, Сърбия и Израел, предаде за БТА кипърската агенция КНА.
Според прессъобщение на Кипърския организационен комитет на Евробаскет 2025 събитието се счита за най-добрия подготвителен турнир в световен мащаб това лято. Акцентът на турнира е дългоочаквания мач утре между Сърбия и Гърция.
Турнирът ще се излъчва на живо в няколко страни, включително Кипър (Cytavision), Гърция (ERT), Сърбия (RTS), Израел (Sport5), Босна и Херцеговина (RTRS) и в световен мащаб чрез Courtside1891 и DAZN на ФИБА с коментар на английски език.
Програмата за Купата на ECOMMBX 2025 (местно време) е:
Събота, 9 август
17:00 – Израел срещу Кипър
20:30 – Сърбия срещу Гърция
Неделя, 10 август
17:00 – Кипър срещу Сърбия
20:30 – Гърция срещу Израел
Турнирът е и решаваща проверка за ремонтираната наскоро зала „Спирос Киприану“, преди в нея да се събере европейският баскетболен елит.
(Новина, избрана от кипърската агенция КНА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)
/ES/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина