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Лудогорец и Крумовград направиха равенство в мач с 6 гола

Христо Бонински
Лудогорец и Крумовград направиха равенство в мач с 6 гола
Лудогорец и Крумовград направиха равенство в мач с 6 гола
Снимка: БТА
Разград,  
28.04.2024 19:47
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове от 31-вия кръг на efbet Лига:

Първа група
Лудогорец (Разград) - Крумовград - 3:3 (0:2)
голмайстори: 0:1 Александър Колев 12, 0:2 Серкан Юсеин 26, 1:2 Рик Джонатан 49, 2:2 Оливие Вердон 56-дузпа, 3:2 Руан Крус 75, 3:3 Антон Недялков 89-автогол

по-късно днес:
Черно море - Локомотив 1926 (Пловдив)

от събота:
ЦСКА-София - Левски - 3:1 (3:0)
голмайстори: 1:0 Улаус Скаршем 25, 2:0 Джонатан Линдсет 36, 3:0 Марселино Кареасо 44, 3:1 Асими Фадига 61

Втора група
в понеделник:
ЦСКА 1948 - Арда

от събота:
Ботев (Пловдив) - Славия - 0:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Галин Иванов 33

Трета група
Хебър - Локомотив (София) - 0:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Стив Траоре 10, 0:2 Стив Траоре 80

в понеделник:
Берое - Етър

от петък:
Пирин (Благоевград) - Ботев (Враца) - 1:2 (1:1)
голмайстори: 1:0 Иван Тасев 8, 1:1 Мартин Ачков 45+1, 1:2 Мартин Смоленски 49
червен картон: 54 Браян Мендоса (Ботев Враца)

временно класиране:
 1. Лудогорец        31  24  4   3   81:18   76 точки
 2. ЦСКА-София       31  20  6   5   53:20   66
 3. Черно море       30  18  8   4   47:25   62
 4. Локомотив (Пд)   30  16  7   7   50:34   55
 5. Левски           31  16  6   9   46:29   54
 6. Крумовград       31  12  9   10  38:38   45
------------------------------------------------
 7. Ботев (Пд)       31  12  8   11  47:34   44
 8. ЦСКА 1948        30  11  10  9   30:26   43
 9. Арда             30  11  6   13  32:32   39
10. Славия           31  10  6   15  29:45   36
------------------------------------------------
11. Берое            30  9   6   15  24:42   33
12. Локомотив (Сф)   31  9   4   18  24:56   31
13. Пирин            31  7   9   15  24:43   30
14. Хебър            31  8   6   17  32:46   30
15. Ботев (Вр)       31  7   4   20  24:54   25
16. Етър             30  3   5   22  17:56   14

/ХБ/

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