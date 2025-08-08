Възникнал е пожар в местност Табаните между Локорско и Кремиковци, работи се по доизгасяването му, съобщиха от пожарната

Възникнал е пожар в местност Табаните между софийското село Локорско и кв. "Кремиковци", работи се по доизгасяването му, съобщиха за БТА от пожарната.

В 20:44 ч. е подаден сигнал за пожар в местността между Локорско и Кремиковци. На място са изпратени осем противопожарни автомобила с 30 служители. Те са локализирали пожара, обхванал сухи треви и храсти, точно преди да обхване гората в близост. Към момента екипите работят за доизгасяването на огъня, информираха от пожарната.

Оттам увериха, че няма опасност за населените места в района.