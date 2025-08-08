Нидерландският Витес Арнем загуби последната битка да спаси професионалния си статут

Един от най-старите нидерландски клубове - Витес Арнем, загуби последната битка да спаси професионалния си лиценз и бе изваден от лигата, като това стана на фона на протести от страна на феновете, предаде Ройтерс.

Централният съд отхвърли жалбата на клуба да се промени решението на Нидерландската футболна асоциация да отнеме лиценза на Витес. Нидерландските медии показаха сцени на бой в центъра на Арнем, като пострада и журналист.

Съдът потвърди решението на асоциацията, която обяви, че Витес е заобикалял и нарушавал от години системата за лицензиране и е отхвърлял възможността да регулира дейността си, както и има дългове около 14 милиона евро.

Клубът, който е основан през 1892, бе наказан миналата година и бе свален във втора дивизия заради финансови нарушения, като бяха изтъкнати липсата на банкови сметка, на счетоводство и, че няма бюджет.

Витес бе първият клуб в страната, който имаше чуждестранен собственик - през 2010 това бе грузинският бизнесмен Мараб Джорданиа, а от 2018 клубът има руска компания за собственик. Ситуацията много се влоши заради войната в Украйна.

Решението означава, че мачът с Алмере Сити няма да се играе и втора дивизия остава с 19 отбора. От Витес обявиха в позиция, че са "съкрушени" от решението. "Клубът проучва варианти и продължава разговорите с акционери, за да защити футбола в Арнем", се казва още в становището.

Витес, който четири пъти е бил вицешампион на страната, ще бъде принуден да се превърне в аматьорски клуб или да спре да съществува.