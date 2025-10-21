За първи път в Пловдив ученици представиха творби върху каменна хартия

За първи път ученици представиха свои творби върху каменна хартия тази вечер в Народна библиотека „Иван Вазов” – Пловдив. Изложбата се състои от общо 24 картини – 16 на възпитаници на Националната художествена гимназия (НХГ) „Цанко Лавренов” и осем на ученици от Националната гимназия за сценично и екранно изкуство (НГСЕИ).

Всички творби са върху каменна хартия – нов материал, който провокира творческото любопитство и експериментаторския дух на младежите. Повечето от произведенията са с акрилни бои, но има и такива с туш, тънкописец, акварел и смесени техники.

Каменната хартия се отличава от традиционната целулозна хартия по това, че не пропуска вода и мазнини, поради което е подходяща за бои, с които може да се рисува върху грундирано платно, и особено за акрил. Гладкостта ѝ я прави подходяща и за техники с туш и тънкописци. Едно от най-важните ѝ качества обаче е, че е природосъобразен продукт, тъй като при производството ѝ не се отсичат дървета и не се използват значителни количества вода, както е при целулозната хартия.

За да се справят с творческите задачи, участниците в пленера са разчитали на насоките на пловдивските художници и педагози Сашо Савов, Кънчо Касабов, Кети Георгиева, Костадин Отонов и Борис Богданов, както и арх. Белин Моллов, който е и художник акварелист, и рисува предимно архитектурни ценности.

Младите художници и тази година представят в рисунките си стилистичното разнообразие като съществена част от културната идентичност на Пловдив. Както БТА съобщи, месецът, в който се представят ценните архитектурни обекти, пресъздадени от младите таланти, не е избран случайно. През октомври традиционно се отбелязват два празника: Световният ден на архитектурата и Световният ден на художника – Св. Лука.

Мария Иванова от фондация „Креа“, организатор на проекта, посочи, че е щастлива, че са успели да провокират такъв интерес към архитектурното наследство и благодари на всички партньори, съмишленици, спонсори, дарители, защото според нея сам човек трудно би могъл да се справи с такава комплексна задача. Преди да бъдат връчени наградите, председателят на Камарата на архитектите в България (КАБ) – Пловдив арх. Чавдар Тенев също поздрави всички участници.

Жури в състав Кети Георгиева от НХГ „Ц. Лавренов”, Стоян Лазаров от НГСЕИ и Лила Власакова, организатор изложби в НБ „Иван Вазов” присъди първа награда на Александра Ганева от НХГ „Цанко Лавренов“; втора награда получиха Елена Босакова от и Екатерина Тингарова от НХГ „Цанко Лавренов“ и трета награда отиде при Йоана Владимирова и Валентина Нейчева от НГСЕИ.

Освен тях бяха връчени и още няколко допълнителни награди от партньори на Фондация „Креа”. Всички учeници ще получиха удостоверения, придружени от творба на арх. Белин Моллов, че са допринесли за популяризиране на архитектурното наследство на Пловдив.

Изложбата се организира от Фондация „Креа” в рамките на второто издание на конкурса „Архитектурното наследство на Пловдив”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив като част от Културния календар за 2025 г.