Метеорологичен балон може да е причината за спукано предно стъкло на самолета на „Юнайтед Еърлайнс“ по време на полет

Председателят на Националния съвет за транспортна безопасност на САЩ заяви днес, че метеорологичен балон може да е причината за пукване на предното стъкло на самолет на авиокомпания „Юнайтед Еърлайнс“ на височина повече от 10 000 метра, което наложи аварийно кацане, предаде Ройтерс.

Системата „Уйндборн“, която оперира с метерологични балони, заяви в понеделник вечерта, че смята, че един от нейните балони е ударил самолета на в четвъртък миналата седмица над Юта.

Председателката на съвета Дженифър Хоменди заяви, че е получила доклада от компанията и го разглежда като част от разследването. Тя съобщи още, че инцидентът е можело да бъде „наистина опустошителен за самолета и хората на борда“.