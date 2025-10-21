Венсан Компани: Преговори с Байерн за новия договор нямаше, просто исках да се фокусирам върху мача с Брюж

Старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани заяви, че не е мислил много относно предложението на клуба за нов договор, тъй като е искал да се фокусира изцяло върху предстоящия мач с Брюж от Шампионската лига.

Наставникът на баварците удължи контракта си с клуба във вторник, ден преди сблъсъка с белгийския тим от Шампионската лига.

"Не съм прекарал много време в мислене по договора. Когато дойде предложението, моето единствено изискване бе процесът да не се разтяга излишно. Исках всичко да стане бързо, за да можем да се фокусираме върху следващия мач", каза Компани на пресконференцията преди двубоя.

"Реално нямаше преговори между нас. Дадоха ми договора и аз го подписах. Няма много места по света, на които е по-добре да работиш от Мюнхен", каза още бившият бранител на Манчестър Сити.

Той бе попитан и как се чувства относно предстоящия двубой, тъй като е юноша на големия съперник на Брюж - Андерлехт.

"Играем с белгийци, но аз съм продукт на школата на Андерлехт. Така че приемам този мач с висок боен дух. Уважавам много хората в Брюж, но аз лично приемам предстоящия мач като дерби", каза още Компани.