Машина "Енигма" от Втората световна война ще бъде предложена на търг на "Кристис"

Париж,  
21.10.2025 20:13
Машина "Енигма", която е позволявала кодирането на комуникациите на германския подводен флот по време на Втората световна война и е била в основата на работата на Алън Тюринг, ще бъде предложена на търг в Париж на 18 ноември, предаде АФП.

Машината с оценка между 200 000 и 300 000 евро е проектирана през 1941 г. по искане на адмирал Карл Дьониц, "за да противодейства на повтарящите се успехи на съюзниците срещу подводниците", посочва в прессъобщение лондонската тръжна къща "Кристис".

"С четирите си ротора моделът "Енигма М4", който ще бъде предложен за продан, има много по-високо ниво на криптиране от всички предишни машини. Поради своята сложност, тя е в основата на усилията на съюзниците да разбият кода M4 - криптографски много по-стабилен шифър, под ръководството на Алън Тюринг и Джо Деш. Те ще доведат до разработването на първия програмируем компютър", припомнят още от "Кристис".

Работата на Алън Тюринг и екипа от математици в Блечли Парк става известна благодарение на книгата "Енигма" на Робърт Харис, адаптирана за големия екран през 2001 г., както и на друг филм, "Игра на кодове", излязъл през 2014 г.

На търга на 18 ноември ще бъде предложен и астрономически часовник от времето Луи XV, чиято оценка е между 400 000 и 600 000 евро.

На следващия ден, също в Париж, "Кристис" обяви продажбата на един от деветте оцелели екземпляра на първата механична изчислителна машина, изобретена през 1642 г. от Блез Паскал. Очаква се за нея да бъдат платени между 2 и 3 милиона евро.

