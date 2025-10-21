МИНА: Над 300 лица, свързани с организираната престъпност в Черна гора, са получили разрешителни за огнестрелно оръжие

Над 300 лица, вписани в полицейските досиета на Черна гора като „оперативно интересни“ или свързани с организирани престъпни групи, са получили разрешителни за носене на оръжие през изминалите години, предаде за БТА черногорската агенция МИНА, позовавайки се на анализ на Управлението на полицията.

Полицията обяви, че чрез разузнавателния проект „Браунинг“ провежда подробен и всеобхватен анализ на издаването на разрешителни за огнестрелно оръжие на лица, представляващи интерес, и лица, свързани с организирани престъпни групи, през изминалите години.

„Събраните досега данни показват, че стотици огнестрелни оръжия са били дадени на повече от 300 лица, вписани в полицейските досиета като оперативно интересни или свързани с организирани престъпни групи“, се казва в прессъобщението.

Както се посочва, по време на операциите на правоохранителните органи на Черна гора, някои огнестрелни оръжия не са открити у лицата, на които са регистрирани, и в съответствие със закона са започнали административни процедури за отнемане на незаконно издадените разрешителни и конфискация на оръжията.

