Кинофестивалът "Сънданс" ще почете наследството на Робърт Редфорд

Елена Христова
Кинофестивалът "Сънданс" ще почете наследството на Робърт Редфорд. Снимка: АП/Photo by Andy Kropa/Invision/AP, File
Парк сити, Юта,  
21.10.2025 20:17
 (БТА)
Фестивалът за независимо кино "Сънданс" в Парк сити, Юта, ще почете наследството на своя основател Робърт Редфорд, който почина миналия месец на 89-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на организаторите. 

Наследството и мисията на Редфорд винаги са били ключова част от "Сънданс". След кончината му на 16 септември обаче тези идеи придобиват ново значение. 

През януари едноименният институт, основан от актьора, режисьор и продуцент преди повече от 40 години, планира да почете кариерата и влиянието му с прожекция на първия му истински независим филм - спортната драма Downhill Racer от 1969 г.

"Докато обмисляхме как най-добре да почетем наследството на Робърт Редфорд, стигнахме до извода, че не само трябва да продължим идеята, че всеки има своя история, но и да се съберем в киносалона и да гледаме филм, който наистина въплъщава този независим дух", каза директорът на фестивала Юджийн Ернандес пред Асошиейтед прес. 

Той добави, че през изминалите няколко седмици след смъртта на Редфорд с организаторите са се свързали някои "невероятни творци", които са пожелали да бъдат част от предстоящото издание на "Сънданс". 

"През почти 30-годишното сътрудничество на института с партньорите ни от Архива за кино и телевизия на Калифорнийския университет в Лос Анджелис ние работихме, за да гарантираме, че наследството на фестивала ще бъде запазено чрез съхранението на филмите", каза на свой ред програмният директор на фестивала Джон Нийн. 

"Съхранените и нововъзстановени филми, които ще бъдат прожектирани на фестивала, са важен начин да съхраним живи в нашата култура днес независимите истории от миналото", допълни той.

"Предстоящото издание ни дава възможност да си припомним какво ни е дал Робърт Редфорд - на нас, на Юта, на индустрията", посочи още Ернандес. 

Билетите за фестивала "Сънданс" през 2026 г., който ще се проведе от 22 януари до 1 февруари, ще бъдат пуснати в продажба в сряда.

Организаторите вече планират и новото място на фестивала през 2027 г. в Боулдър, Колорадо.

